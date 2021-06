A la regió sanitària de Girona, els casos confirmats per PCR i TA acumulats són 71.383 (+52) i 74.885 si es tenen en compte totes les proves. Des de l'inici de la pandèmia han mort 2.134 persones, cap més.El risc de rebrot puja nou punts, fins a 111, mentre que la setmana del 15 al 21 de maig era de 147. L'Rt puja vuit centèsimes, fins a 0,85. La taxa de confirmats per PCR i TA és de 54 per cada 100.000 habitants i la incidència a 14 dies és de 128. El 4,32% de les proves que es fan surten positives. Actualment, hi ha 92 pacients ingressats, tres menys que en l'anterior balanç.