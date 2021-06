La família de John McAfee ha demanat una segona autòpsia, segons ha explicat aquest dissabte l'advocat del creador de l'antivirus McAfee, Javier Villalba, en declaracions a Catalunya Ràdio. McAfee, de 75 anys, va ser trobat mort aquest dimecres a la seva cel·la de Brians, on hi era des del 4 d'octubre de l'any passat per ordre de l'Audiència Nacional. L'advocat ha explicat que un cop es coneguin els resultats de la investigació de les causes del decés, la família demanarà que es depurin responsabilitats. "Això no li ha de poder sortir gratis al nostre sistema", ha dit. En tot cas, ha dit que caldrà esperar als resultats per decidir a qui exigiran aquestes responsabilitats.

Segons va informar aquest dimecres el Departament de Justícia, tot apunta al suïcidi com a causa de la mort. El jutjat d'instrucció número 5 de Martorell ha obert unes diligències prèvies per ordenar la informació relativa a la mort de McAfee sota una cobertura judicial. S'està a l'espera del resultat de l'autòpsia, i Villalba ha explicat que la família n'ha demanat una segona. L'advocat també ha explicat que "en camp moment" de les visites mantingudes per ell mateix o el seu equip, o per la dona de McAfee, aquest "va donar cap signe extern" que permetés intuir que tenia intenció de suïcidar-se. "En el supòsit d'haver-no notat, ho hauríem posat en coneixement de la presó i del tribunal", ha dit.A principis d'octubre de l'any passat, l'Audiència Nacional va ordenar l'empresonament del creador del famós antivirus després de ser arrestat a l'aeroport del Prat quan anava a agafar un avió.

Ell i dues persones més anaven cap a Istanbul. Al control de sortides internacionals, McAfee, que portava passaport britànic, va ser interceptat per una ordre de detenció i extradició de la Interpol pels Estats Units per delicte fiscal. Villalba ha criticat que l'Audiència Nacional decidís l'ingrés a presó del seu client, a qui s'acusava de tres càrrecs per evasió d'impostos. L'advocat ha recordat que la llei preveu opcions perquè el seu client pogués estar en llibertat, com ara una fiança, un braçalet de seguiment, la retirada del passaport o compareixences periòdiques als jutjats, que els magistrats no van contemplar.

En aquest sentit, s'ha preguntat si "ha valgut la pena" i considera que ha estat "un error del sistema que s'hauria de tornar a estudiar". Villalba no creu que el seu client hagi tingut un tracte "just" i que, si hagués estat en llibertat, hauria pogut preparar la seva defensa amb els advocats. L'advocat ha recordat que hi ha hagut esportistes acusats de frau fiscal que "no han trepitjat ni una comissaria ni una presó". "Estem parlant d'impagament d'impostos, no és un delicte de sang, ni era un narcoterrorista ni un pederasta", ha reblat.