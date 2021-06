La mascareta per protegir i protegir-se de la covid-19 ha deixat de ser obligatòria en espais exteriors de tot l'estat a partir d'aquest dissabte a la matinada. Ja no cal dur-la pel carrer o altres espais exteriors quan es pugui mantenir la distància de seguretat entre no convivents. No obstant, seguirà sent obligatòria en espais tancats. També caldrà dur mascareta als esdeveniments multitudinaris a l'aire lliure quan els assistents, dempeus o asseguts, no puguin mantenir 1,5 metres de distància entre ells, excepte convivents.

El Consell de Ministres d'aquest dijous va aprovar el reial decret que rebaixa les restriccions. La mascareta ha estat imperativa a l'exterior durant gairebé un any. Catalunya ho va aprovar el 8 de juliol del 2020 i altres comunitats s'hi van sumar al llarg d'aquell mes. Malgrat els canvis que introdueix el nou reial decret llei, es manté l'obligatorietat de dur-la en espais tancats públics i en transports públics.

Així, la mascareta només serà obligatòria, a partir dels 6 anys d'edat, a tots els espais públics tancats i als espais a l'aire lliure on per l'aglomeració de persones sigui impossible mantenir una distància mínima d'1,5 metres entre persones de diversos grups de convivència.

També serà obligatòria als mitjans de transport marítim, excepte dins de les seves cabines, aeri, d'autobús, telefèric o ferrocarril, inclosos andanes i estacions, així com els taxis i transports privats de fins a nou places si són de bombolles diferents. Els passatgers de vaixells no hauran de dur mascareta a l'exterior si poden mantenir 1,5 metres de distància amb els altres passatgers.

Tampoc caldrà que duguin la mascareta les persones amb dificultats respiratòries que es puguin agreujar per aquesta peça, que tinguin una discapacitat, dependència o alteracions de conducta que la facin inviable. Per últim, les persones grans o discapacitades que viuen en residències o certs col·lectius essencials quan estiguin a les zones d'allotjament tampoc l'hauran de dur si més del 80% del col·lectiu està vacunat amb la pauta completa. Els treballadors i visitants externs d'aquestes residències sí que hauran de dur mascareta.