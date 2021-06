Els hospitals Josep Trueta de Girona i el Santa Caterina de Salt han implantat un nou sistema d'avís de pacients per garantir la confidencialitat de les visites. Fins ara, quan els tocava entrar a la consulta, un professional cridava els pacients pel seu nom. Amb el nou sistema, però, els pacients tenen un codi personal i intransferible, que és el que apareix a la pantalla quan els arriba el torn. El nou sistema ja s'aplica a l'àrea de consultes externes i, des d'aquí, s'anirà estenent de manera progressiva a la resta de serveis dels dos hospitals, al CUAP Güell i als centres d'atenció primària de la demarcació que gestionen l'ICS i l'IAS. Implantar-lo ha suposat una inversió de 143.000 euros.

Els hospitals Trueta i Santa Caterina posen en marxa a l'àrea de consultes externes un nou sistema d'avís de pacients que permet fer un salt qualitatiu en confidencialitat i privadesa. Aquest projecte de citació de pacients amb visita presencial ja s'ha activat a l'edifici de consultes externes de l'hospital Trueta i al sociosanitari del parc hospitalari Martí i Julià de Salt. Durant els propers dies també entrarà en funcionament a l'hospital Santa Caterina i s'anirà estenent de manera progressiva a la resta de serveis dels dos hospitals, així com al Centre d'Especialitats Güell i als centres d'atenció primària de l'Institut Català de la Salut (ICS) a Girona i de l'Institut d'Assistència Sanitària (IAS). La posada en marxa d'aquest nou sistema ha comportat una inversió de 143.000 euros, principalment per a l'adquisició de pantalles informatives i tàctils i microordinadors, que són finançats entre l'ICS, l'IAS, l'Institut Català d'Oncologia (ICO) i l'Institut de Diagnòstic per la Imatge (IDI).

Fins ara, quan un pacient acudia per ser visitat a l'àrea ambulatòria, era un professional sanitari qui el cridava pel seu nom quan li arribava el torn. Amb el nou sistema, quan un usuari arriba a consultes externes i passa la seva targeta sanitària pel caixer de control d'arribada (caixer TESEO) se li imprimeix un tiquet en què se li indica on s'ha de dirigir (planta, zona i consulta) i en el qual hi figura un codi personal i intransferible. Quan el professional assistencial pot atendre el pacient, activa la citació a través del seu ordinador i immediatament apareix el codi de citació del pacient a la pantalla informativa de la zona de la sala d'espera on es troba.Per tal de posar en marxa el nou sistema de crides, s'ha hagut de fer una adaptació a l'estació clínica de treball, el SAP assistencial.

En el cas del Trueta, durant la setmana passada el projecte va estar en fase de proves a l'àrea de pediatria, fet que va facilitar la posada en marxa a tot l'edifici el dilluns 21 de juny. En el cas del parc hospitalari, la prova pilot es va dur a terme al centre sociosanitari, en què la consulta externa (especialitzada en l'atenció al pacient amb un trastorn cognitiu) rep una mitjana de vint pacients al dia. L'àrea d'atenció ambulatòria de l'hospital Trueta concentra un total de 89 consultes i gabinets ―entre els de l'ICS i els de l'ICO― i genera unes 1.400 visites al dia. Per la seva banda, el Santa Caterina disposa d'un total de 55 punts d'atenció a la consulta externa, amb una mitjana de 750 visites al dia. Semblants a caixers automàticsEls caixers TESEO són unes pantalles tàctils (semblants als caixers automàtics) que estan ubicades a les entrades dels centres de salut i que permeten als usuaris fer diverses gestions sense necessitat de ser atesos pel personal del centre.

Entre altres funcionalitats, els TESEO permeten als usuaris notificar la seva arribada (per tal que els professionals sàpiguen que ja hi són i puguin atendre'ls); consultar la informació del centre (la guia de serveis, els professionals i horaris...); programar visites; anul·lar cites; consultar totes les visites pendents de l'usuari de qualsevol dels centres de l'ICS; imprimir cites, justificants de visita, el pla de medicació i comunicats de baixa; fer el canvi de professional de medicina o d'infermeria, i omplir enquestes de satisfacció. El seu funcionament és senzill i només cal tenir a mà la targeta sanitària individual. La implantació dels caixers TESEO i el desenvolupament de les seves funcionalitats es va fent de forma progressiva.