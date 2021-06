L'Ajuntament de Girona mantindrà aquest any els ajuts 'Aixequem persianes' a setze barris de la ciutat. L'objectiu de la convocatòria, a la qual el consistori hi destina 30.000 euros, és fomentar que s'obrin nous comerços i activitats als locals, carrers i barris més afectats per la situació econòmica i l'atur. D'aquesta manera, de retruc, es vol fomentar la cohesió social a la ciutat. La regidora de Promoció Econòmica, Glòria Plana, diu que ara té "més sentit que mai" mantenir les subvencions, sobretot arran de la pandèmia. Perquè tot i que les conseqüències de la covid-19 s'han deixar notar més al centre, "és evident que les restriccions han fet molt mal al conjunt del sector; també, a les zones perifèriques".

La convocatòria per presentar les sol·licituds es farà en dos períodes. El primer anirà de l'1 d’agost al 30 de setembre; i el segon, de l'1 de desembre d'aquest any fins al 31 de gener del 2022.Els ajuts es repartiran entre els barris Sant Narcís, Santa Eugènia, Can Gibert del Pla, Campdorà, Carme, Eixample Sud, Font de la Pólvora, Gavarres, Hortes, La Creueta, Mas Xirgu, Pedreres, Pedret, Pont Major, Torre Gironella i Vila-roja. Aquestes zones s’han seleccionat a través d’uns criteris objectius, basats en informes tècnics municipals, estudis de consultoria d’implantació comercial i l’anàlisi sociodemogràfica dels barris.

Totes elles tenen unes característiques comunes com són una taxa d’atur més elevada que la mitjana municipal i un número molt alt de locals comercials buits."Segons l'actualització del pla de comerç, les conseqüències de la pandèmia van afectar sobretot el centre de la ciutat, més que no pas les botigues de barri; però és evident que les restriccions provocades per la covid-19 han fet molt mal al sector en el seu conjunt, també a les zones més perifèriques", concreta Glòria Plana. "Per això, i dins el conjunt d'ajudes que hem donat al comerç per afrontar la situació, tenia més sentit que mai mantenir el programa 'Aixequem Persianes', perquè ara és quan més hem d'estar al costat de les persones que volen obrir nous negocis, també per recuperar la vitalitat dels nostres carrers", hi afegeix la regidora.

Com en l’anterior edició, el règim de concessió d’aquestes subvencions serà el de concurrència competitiva mitjançant convocatòria oberta, i es valoraran les sol·licituds a través de diferents criteris. Aquest any es puntuarà més alt els projectes d’autoocupació, aquells que es basin en principis de l’economia social, els que estiguin promoguts per joves, majors de 45 anys, dones, o víctima de violència de gènere, les iniciatives innovadores i singulars i els projectes que avalin una viabilitat tècnica i econòmica o que suposin una aportació positiva a la complementarietat del “mix comercial” de la zona, entre d’altres.

Un màxim de 3.500 euros

L’ajut consisteix en subvencions econòmiques directes a fons perdut amb un import màxim de 3.500 euros per a l’establiment i l’inici de l’activitat i la compra de maquinària, utillatge, noves tecnologies o mobiliari associat a l’activitat. La subvenció s’atorga a iniciatives que es vulguin establir en locals comercials d’aquests sectors de la ciutat, ja siguin projectes cooperativistes o persones físiques o jurídiques amb projectes d’emprenedoria o experiències singulars que contribueixin a dinamitzar zones emblemàtiques o incentivar sectors en risc.

Els locals on s’implantin les noves activitats han de ser locals oberts al públic i ha de fer almenys tres mesos que estan tancats i sense activitat econòmica.Aquests ajuts, que van néixer el 2013, s’emmarquen dins el Pla estratègic de subvencions de l’Ajuntament. La prova pilot es va iniciar al barri de Sant Narcís, especialment afectat per les obres del l'AVE. Posteriorment es va ampliar als barris de Santa Eugènia i Can Gibert del Pla i, des de l’any passat, els ajuts s’han estès a tretze barris més de la ciutat que tenen unes característiques comunes, com són una taxa d’atur més elevada que la mitjana municipal i un número molt alt de locals comercials buits.