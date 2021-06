El jutjat contenciós número 3 de Palma ha dictat una interlocutòria que permet sortir de l'Hotel Bellver de Palma als joves confinats que no han donat positiu per covid-19. La jutgessa ratifica parcialment les mesures sanitàries adoptades pel Govern de les Illes Balears només pel que fa als joves que han donat positiu en covid-19 perquè apunta no s'ha acreditat que la resta siguin contactes estrets.

La interlocutòria argumenta que no és "proporcionat" limitar un dret fonamental als joves que han donat negatiu o no s'han sotmès a la prova. El govern balear haurà d'informar el jutjat cada cinc dies de l'evolució de les persones afectades per la mesura per revisar el seu estat.

La decisió del jutjat pot ser recorreguda en apel·lació a la sala contenciosa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears.