El jutjat d'instrucció 1 de Girona ha absolt els cinc denunciats per les destrosses als 'tòtems de la Dignitat' que van tenir lloc la matinada del 25 d'abril del 2018. La sentència recull que ningú va sol·licitar una condemna per delicte lleu de danys. Al judici de dilluns passat, l'advocat de l'acusació particular exercida per l'ANC no va comparèixer perquè considerava que els fets havien prescrit i la fiscalia tampoc va sol·licitar condemna. La sentència no entra a valorar "el fons de la qüestió" però posa el focus en "la feina judicial enorme" en el cas, amb un expedient que consta de 294 folis i que inicialment es va tramitar com un delicte de danys per un "error" en la quantificació dels desperfectes.

El jutjat d'instrucció 1 de Girona va assenyalar per dilluns passat el judici per delicte lleu. L'advocat de la part denunciant, l'ANC, no va comparèixer perquè considerava que els fets havien prescrit. L'advocat dels denunciats, Sergio Noguero, va apuntar que la incompareixença comportava de facto que l'absolució "en no haver-hi principi acusatori", sense que s'arribés a debatre al judici si realment el cas havia prescrit. El jutjat fonamenta l'absolució en que cap part ha sol·licitat condemna: "Sense entrar en l'anàlisi de la qüestió de fons, en ares al principi acusatori, no hi ha cap altra opció que un pronunciament absolutori, reservant-se al perjudicat l'exercici de les accions civils que li puguin correspondre". A la vista sense la compareixença del denunciant, la fiscalia va sol·licitar una sentència absolutòria "en no quedar acreditats els fets".

La sentència recull que inicialment la causa es va tramitar per un delicte de danys per un "error" en la quantificació dels desperfectes. Quan es va comprovar que no superaven els 400 euros, es va convertir el procediment a un judici per delicte lleu, que es va assenyalar i suspendre en diverses ocasions: "Ha resultat dificultosa la citació de totes les parts, així com dels agents de la Policia Municipal interessats per l'acusació particular i vàries suspensions, a més de la paralització de part de l'activitat judicial provocada per la pandèmia i el confinament".

El jutjat sosté que hi ha hagut un "treball judicial enorme" en aquest procediment, amb un expedient de 294 pàgines. Les destrosses als 'tòtems de la Dignitat' van tenir lloc la matinada del 25 d'abril del 2018. Les nou escultures estaven recobertes amb lones on hi havia els retrats dels líders independentistes. S'hi veien les cares dels consellers destituïts pel 155 i també els 'Jordis'.Els tòtems els van crear un grup de veïns de Lladó (Alt Empordà) per denunciar l'existència de "presos polítics" i "exiliats" a Catalunya. Van instal·lar-se a diversos municipis.

A Girona, inicialment es van muntar a la plaça Independència, però just abans de Sant Jordi es van traslladar a la dels Manaies (al costat de la Delegació de la Generalitat).Aquella matinada, un grup d'encaputxats va esquinçar les lones i en va arrencar algunes. Poc després dels fets, i uns metres més enllà de la plaça, la Policia Municipal va identificar quatre dones i un home. L'ANC, que va poder recuperar algunes de les lones que els encaputxats s'havien endut, va denunciar els fets. Els cinc denunciats s'enfrontaven a pagar una multa pel delicte i a haver d'abonar 305 euros de forma solidària pels desperfectes als 'tòtems de la Dignitat'.