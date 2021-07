Els Mossos d'Esquadra de Trànsit han denunciat un conductor que, quadruplicant la taxa d'alcohol permesa, ha perdut el control del cotxe, ha sortit de la carretera GI-510 al terme municipal de Palau-saverdera (Alt Empordà) i ha xocat contra un pal de l'enllumenat. Els agents van rebre l'avís de l'accident ahir cap a dos quarts de set de la tarda. Quan les patrulles van arribar al lloc van comprovar que el conductor del vehicle estava il·lès però van detectar que presentava símptomes evidents de trobar-se sota els efectes de les begudes alcohòliques. Quan li van fer la prova d'alcoholèmia va donar un resultat d'1,07 mg\/l d'aire expirat.

És més del quàdruple de la taxa màxima permesa. Per aquest motiu, els agents el van denunciar penalment com a suposat autor d'un delicte contra la seguretat viària per conduir amb una taxa d'alcohol superior a la permesa.El conductor, que té 39 anys és de nacionalitat espanyola i veí de Vilajuïga, haurà comparèixer al jutjat de guàrdia quan el requereixin.