El Govern vacunarà els temporers que vinguin a recollir fruita a les comarques de Girona. Així ho estableix el protocol que s'ha presentat als diferents alcaldes i alcaldesses de l'Alt i el Baix Empordà. Un protocol que també contempla un reforç en la coordinació i la formació cap als temporers per tal d'evitar els contagis. A més, s'han disposat dos espais concrets per poder aïllar treballadors que s'hagin pogut contagiar amb el virus o que siguin contactes estrets. En concret, són la residència de gent gran Puig d'en Roca de Girona on s'hi estaran aquells que siguin asimptomàtics o amb patologia lleu i una casa de colònies de Cabanes on hi aniran els contactes estrets.

El protocol contempla també dues possibles vies per la vacunació, que es farà amb la monodosi de Janssen. Una, a través dels censos proporcionats per les empreses als Equips d'Atenció Primària, i l'altra per iniciativa del treballador un cop estigui oberta la campanya de vacunació a tota la població, adreçant-se al CAP que correspongui per demanar cita o bé sol·licitant cita a través de la pàgina web als punts vacunals. En cas que s'incorporin nous treballadors durant la campanya, des de les empreses caldrà gestionar la vacunació i no es descarta dur a terme alguna actuació específica de vacunació si es considerés necessari al llarg del desenvolupament de la campanya. Es preveu que treballaran en la recollida de la poma entre 2.500 i 3.000 persones, de les quals un 40% ja són fixes a les seves empreses. Això fa que es la previsió sigui contractar entre 1.700 i 2.000 persones específicament per al període de recollida. A aquestes, cal sumar-hi també les que poden venir a la recollida de fruita de forma irregular sense contracte previ, per a les quals els serveis socials de proximitat tindran un paper bàsic per la seva detecció i introducció en els circuits de prevenció i assistencials, si escau.

Més formació

El pla de gestió de la campanya agrària de Girona que la delegada del Govern a la demarcació Laia Cañigueral, ha presentat aquest divendres busca també el reforç, el treball en xarxa, la formació i els mecanismes d’informació entre els agents implicats. Uns mecanismes que, assenyala el pla, són "fonamentals per poder implementar correctament les mesures preventives, higièniques i d’organització". Per això, les persones amb responsabilitat organitzativa de les diferents empreses, els responsables de les plantacions i magatzems rebran formació sobre els mecanismes bàsics de protecció i els circuits que cal utilitzar. A més, tot el personal haurà d’estar instruït sobre la conducta de la malaltia, transmissibilitat i les mesures preventives dins i fora de l’àmbit laboral.

En aquesta línia s’establiran canals de comunicació amb missatges adaptats en diferents idiomes on es recolliran les mesures de prevenció i el circuit a seguir davant l’aparició de símptomes i el foment de l’aplicació de mesures higièniques.Finalment, el protocol també estableix les mesures de caràcter organitzatiu que han de seguir per treballar amb la màxima seguretat, la utilització de mascaretes quan sigui necessari, de gels hidroalcohòlics i fonts de rentat per garantir la bona higiene de mans i es reforçarà la desinfecció i neteja de les instal•lacions.