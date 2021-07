El jutge ha arxivat les diligències obertes contra Toni Soler, Jair Domínguez, Magí García i la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) –com a responsable civil subsidiària– per les afirmacions efectuades en el programa Està passant del 16 d’octubre del 2019 en un gag que comparava els Mossos d’Esquadra amb gossos, arran de les càrregues en les protestes contra la sentència del procés. El magistrat entén que no tenen la gravetat necessària per poder considerar-les una conducta penal i estan emparades per la llibertat d’expressió.

La fiscalia va denunciar per un delicte contra les institucions de l’Estat el director del programa Està passant de TV3, Toni Soler, i dos dels seus col·laboradors. En la denúncia, el ministeri públic acusava Soler i els seus dos col·laboradors Magí Garcia i Jair Domínguez d’un delicte contra les institucions de l’Estat, en la modalitat d’injúries greus als cossos i forces de seguretat, i demanava que es declarés responsable civil subsidiària la CCMA). La denúncia es va presentar als jutjats de Sant Feliu de Llobregat (Barcelona) per ser el partit judicial on estan situats els estudis de Televisió de Catalunya.

Denúncia dels sindicats dels Mossos

El cas deriva de les diligències que va obrir la Fiscalia de Barcelona, arran de la denúncia que els sindicats dels Mossos d’Esquadra van presentar pel gag, emès el 16 d’octubre del 2019 per TV3 i que consideraven que injuriava el cos de la policia catalana.

En el programa d’humor denunciat, es van emetre imatges d’un gos amb una gorra de policia, així com amb un casc dels antiavalots i una llançadora de projectils viscoelàstics (foam), en un gag que jugava amb l’equívoc suscitat per la similitud fonètica entre les paraules ‘gossos’ i ‘mossos’.

Entre diversos insults als ‘gossos’, els comentaristes del programa criticaven que, en comptes de protegir-te, un gos «et borda, et mossega o, encara pitjor, et dispara bales de foam o pilotes de goma».

El gag es va emetre a TV3, coincidint amb la polèmica generada per l’actuació de la policia en els disturbis originats en les manifestacions de protesta contra la condemna als líders independentistes, que es van saldar amb nombrosos ferits, molts per pilotes de goma o projectils de precisió.

Un portaveu de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals ha argumentat que el gag referent als Mossos d’Esquadra s’ha d’entendre en el context d’un programa d’humor i ha recordat que el mateix director de l’‘Està passant’ va demanar disculpes en directe.