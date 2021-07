Els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional han detingut quatre homes per un delicte de pertinença a grup criminal, vuit robatoris amb força i un delicte contra la salut pública. Les detencions van permetre desarticular la banda, especialitzada en robatoris en caixes fortes, i que entre l'octubre i el juny s'haurien endut un botí total de 87.246 euros. Els quatre detinguts són homes d'entre 23 i 40 anys que operaven, sobretot, a la zona de Madrid, però també se'ls relaciona amb un robatori "altament especialitzat" el 21 de febrer en unes oficines d'una empresa a l'avinguda Diagonal de Barcelona. Els lladres van entrar a les oficines i van forçar quatre caixes fortes amb eines d'oxitall com bufadors oxiacetilènics i martells pneumàtics.

A més dels quatre homes, els agents també han detingut una dona per la seva vinculació amb la banda en el delicte contra la salut pública. Durant la fase inicial de la investigació, es va comprovar que els sospitosos formaven part d'un grup criminal establert a Madrid, també investigat per la Policia Nacional per robatoris a la capital espanyola, Talavera de la Reina, Aranjuez i Almeria. Arran d'això, es va crear un grup conjunt d'investigació entre Mossos i CNP.

Els agents van tenir coneixement que el grup estava planejant un robatori amb força a un establiment comercial madrileny i van accelerar la investigació per evitar-lo. Així, el 22 de juny es va fer una entrada i perquisició als domicilis dels tres principals implicats, a Torrejón de la Calzada, Parla i Torrejón de Velasco, tots a Madrid. Durant l'escorcoll es va intervenir material per forçar caixes fortes, com bufadors i martells pneumàtics, i també eines per accedir als establiments. També es van localitzar peces de roba que utilitzaven els lladres per fer visites prèvies als establiments per tenir informació per cometre els robatoris.

En una de les entrades es va localitzar una plantació de marihuana, amb un pes de plantes de 64 kg, valorada en uns 116.773 euros. És per aquest fet que es va detenir una dona, vinculada al manteniment de la plantació. Segons els Mossos, el grup criminal era "molt actiu, amb molts antecedents per fets similars i altament especialitzat en el forçament de caixes de seguretat". Els detinguts estan acusats de dos robatoris a Barcelona, dos a Talavera de la Reina (Toledo), dos a Madrid, un a Aranjuez (Toledo) i un a Almeria.