Arriba el bon temps i amb ell la possibilitat de realitzar milers d’activitats a l’aire lliure. Des d’esports aquàtics fins a un bon partit de pàdel, sense oblidar-nos del ‘running’ i el fitnes a la platja o en parcs urbans. A més, aquesta setmana comencen a El Corte Inglés les segones rebaixes i des de la redacció d’aquest diari s’ha dut a terme una selecció dels productes esportius més recomanats, entre els quals es troben marques com Nike, Adidas, Boomerang, Puma, Under Armour, New Balance, Asics, Mountain Pro, Salomon.

Per no deixar perdre aquesta oportunitat, aprofita els avantatges de comprar a través de la web i l’aplicació d’El Corte Inglés, on trobaràs rebaixes úniques i tot un ventall d’ofertes de fins al 50% en moda i accessoris esportius. Aquests són els 10 productes que no pots deixar escapar.