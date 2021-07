Els Bombers de la Generalitat han reprès aquest dissabte al matí la recerca d’un home de 29 anys en aigües del pantà de Siurana, a Cornudella de Montsant (Priorat), que s'havia aturat per falta de visibilitat la nit de divendres. En el primer avís, rebut aquest divendres a les 18.13 hores, un testimoni informava que la persona hauria entrat al pantà a buscar una pilota però després ningú no l’havia vist sortir de l’aigua. Immediatament es van activar l’helicòpter i 13 dotacions terrestres dels Bombers, entre les quals hi havia submarinistes i efectius de muntanya del GRAE (Grup d’Actuacions Especials), dues embarcacions, el GROS (Grup Operatiu de Suport) i la Unitat de Comandament.

D’aquesta manera, la recerca es va fer per terra, aire i aigua al voltant de tota la zona marcada pels testimonis: una illeta enmig del pantà. Així, es va fer una recerca circular al voltant d’aquesta illeta, que va ser el darrer punt d’albirament, i els subaquàtics dels GRAE van fer immersions, a 21 metres de fondària, amb el suport dels efectius de la Unitat Subaquàtica dels Mossos d’Esquadra. A més, també es va fer recerca extensiva amb sonda des de les embarcacions. Els efectius terrestres van realitzar una recerca intensiva a peu per les vores del pantà mentre l’helicòpter efectuava la recerca aèria per superfície.

En el dispositiu d’ahir es va comptar també amb el suport d’efectius de seguretat ciutadana dels Mossos d’Esquadra i del SEM (Sistema d’Emergències Mèdiques).El dispositiu està format per 13 dotacions dels Bombers de la Generalitat entre les quals hi ha efectius dels GRAE subaquàtics, dues embarcacions, la unitat sanitaritzada del GROS amb un sanitari del SEM i la Unitat de Comandament. Completen el dispositiu la Unitat Subaquàtica i efectius de Seguretat Ciutadana i de la Unitat Regional de Medi Ambient dels Mossos d’Esquadra.Aquest matí, els submarinistes, tant de Bombers com de Mossos, faran immersions a la zona propera a la illeta, que, segons els testimonis, va ser el darrer punt d’albirament. A més, des de les dues embarcacions, els Bombers faran recerca per superfície per tot el pantà.