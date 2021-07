La 28a edició del 'Mulla't per l'Esclerosi Múltiple' ha omplert de solidaritat les 450 piscines d'arreu de Catalunya adherides a la iniciativa. Enguany, les aportacions recaptades es destinaran a ajudar les persones recentment diagnosticades, els seus familiars i per a la investigació. L'esclerosi múltiple és una malaltia neurodegenerativa incurable, que afecta més de 9.000 persones a Catalunya. "És una edició una mica especial perquè encara hem de tenir molta cura per la covid, però estem molt contents; la gent està responent", ha afirmat a l'ACN la Teresa Campanera, membre del Patronat d'Esclerosis Múltiple de Catalunya. A Reus, les autoritats locals han participat aquest diumenge de la tradicional capbussada al club Tenis Monterols.

Famílies i joves s'han solidaritzat amb els afectats per l'esclerosi múltiple i han participat en la 28a edició del 'Mulla't' amb la compra de samarretes, bosses de platja o tovalloles, entre altres articles venuts per la Fundació Esclerosi Múltiple, organitzadors de la jornada solidària. Un exemple és la Laura Alonso, que hi ha participat amb la seva filla petita. Elles han comprat samarretes per tota la família."Sempre hi participem, estem molt sensibilitzades amb la malaltia perquè un familiar la té diagnosticada, avui no podíem faltar", ha assenyalat la Laura. Ella assegura que va ser molt dur quan van diagnosticar-li la malaltia al seu familiar, però es mostra optimista amb l'avenç de la investigació. "És una malaltia que no et mata, però mores amb ella; s'ha d'aprendre a conviure-hi", ha dit.

L'Anna Arnau ha estat una altra de les persones que han col·laborat amb la campanya. Després de jugar un campionat de pàdel, ha decidit participar-hi per primera vegada. "Volia comprar les tovalloles perquè són molt boniques, però ja s'havien acabat, així que he comprat un estoig; he volgut col·laborar amb la causa", ha recalcat. La jove coneix de prop la malaltia perquè és infermera i ha remarcat la seva duresa. "No la vull per ningú, els afectats tenen una vida molt dura", ha afegit.Cap a les dotze d'aquest diumenge al migdia, les autoritats locals de Reus s'han llençat a la piscina del Tenis Monterols. D'aquesta manera, han participat en la tradicional capbussada del 'Mulla't'. El club reusenc ha acollit l'acte central de fundació a la demarcació de Tarragona, on hi han col·laborat 138 piscines de les 450 totals. A més, hi han participat més d'un miler de voluntaris a tot Catalunya.Segons Campanera, l'any passat es van adherir a la campanya unes 300 piscines, la meitat de les habituals a causa de la situació de pandèmia.

"Abans de la covid eren més de 600 piscines, enguany ja en són 450, hem d'anar a poc a poc, hem de ser responsables", ha valorat.Campanera també ha explicat que la pandèmia no ha tingut una afectació directa en els usuaris d'esclerosi, els quals, diu, han patit com la resta de persones la crisi sanitària. I ha tancat: "La investigació és importantíssima i ha avançat moltíssim; ens faria molta il·lusió que l'esclerosis múltiple fos història, costa moltíssim, però crec que ho aconseguirem".Tots els fons recaptats es destinaran íntegrament als serveis d'atenció a les persones recentment diagnosticades i els seus familiars. També serviran per donar suport a la recerca. En aquesta 28a edició també es poden fer donatius i comprar el marxandatge a través del web www.mullat.cat.