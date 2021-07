El Computational Biology and Complex Systems (BIOCOMSC) de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) ha advertit aquest dissabte que l'elevat nombre d'infeccions de covid-19 en joves i el repunt de casos en persones d'entre 50 i 70 anys comportarà un increment d'hospitalitzacions i d'ingressos a les unitats de cures intensives (UCI).

En el cas de les edats més joves, les menys vacunades, s'ha observat un cert descens de contagis, però entre els 50 i 70 anys s'està arribant a incidències "per sobre de la meitat de l'onada de desembre-gener", per damunt dels 200 casos setmanals per cada 100.000 habitants. El BIOCOMSC ha recordat que el 55% de les 270-275 UCI de Catalunya estan ocupades per persones de més de 50 anys.