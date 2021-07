El govern espanyol ha descartat de moment demanar a França que ajudi amb dos hidroavions a sufocar l'incendi de Llançà tal com li ho havia reclamat la Generalitat. Ho ha explicat el subelegat del govern estatal a Girona, Albert Bramón, que ha detallat que per ara s'ha optat per no fer aquesta sol·licitud. "Hem pensat que era millor per evitar precipitar-nos que primer esgotéssim els recursos que hi havia", ha dit en declaracions a la premsa.

Així mateix, ha destacat que l'Estat espanyol ha fet "una oferta de més mitjans dels que hi havia a disposició" per combatre el foc, que afecta un perímetre d'unes 420 hectàrees de l'Alt Empordà. "Esperem que l'incendi no evolucioni de tal manera que torni a sortir una situació critica", ha afegit.

El govern espanyol envia quatre mitjans aeris més per ajudar a extingir l'incendi

El govern espanyol envia quatre mitjans aeris més per ajudar a extingir l'incendi de Llançà. El Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (MITECO) incorpora aquest dissabte un avió amfibi de gran capacitat des de Matacán (Salamanca), tres avions amfibi de capacitat mitjana des de Requena (València) i un helicòpter Kamov des de Las Minas (Guadalajara). Aquests quatre mitjans, amb una càrrega útil de 16.200 litres d'aigua, s'afegeixen als set que el ministeri ja tenia desplaçats sobre el terreny divendres. Fins al moment, la capacitat dels mitjans facilitats pel MITECO per combatre el foc és de més de 44.100 litres.

Els efectius treballen per extingir l'incendi des de divendres a les 15 hores, quan es va rebre la petició d'ajuda per part de la Generalitat.