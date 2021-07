El president del Col·legi de Metges de Barcelona (COMB), Jaume Padrós, assegurava en una entrevista publicada aquest diumenge a El Periódico que la variant delta és «un abans i un després» en aquesta pandèmia i que «hi haurà morts per covid de joves les pròximes setmanes». En les últimes dades de l’evolució de la pandèmia segregades per edats fetes públiques pel Departament de Salut ja es reporta la mort d’una persona d’entre 20 i 29 anys.

Les últimes dades referents a la cinquena onada de la pandèmia a Catalunya continuen confirmant la tendència dels últims dies. El grup d’edat que compta amb més positius confirmats per PCR o TA és el de 20-29, amb 13.095 casos nous. El segueix el grup d’edat de 30-39, amb 9.571 casos i el de 10-19, amb 9.214.

Ara per ara hi ha 297 persones a l’uci per covid, més del doble que fa nou dies. I, comptant també els hospitalitzats fora de les UCI, la xifra s’eleva a 1.558 persones.