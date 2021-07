La fiscalia ha arxivat les diligències d'investigació que va obrir el juny de l'any passat per la mort de 37 avis durant la primera onada de la pandèmia al geriàtric Palafrugell Gent Gran, segons informa l'Associació de Familiars de Residents i Usuaris (AFRU) del centre. La fiscalia volia saber si es va cometre alguna negligència a l'hora de tractar els usuaris afectats per la covid-19. L'AFRU ha rebut una comunicació de la mateixa fiscalia remarcant que després d'una investigació llarga "no es desprèn el caràcter delictiu dels fets denunciats". Ara, els familiars reclamen al patronat que aixequi la suspensió de la comissió d'investigació per analitzar la gestió al centre.