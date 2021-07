Fundació MAPFRE i la Fundació Grup Siro han anunciat aquest divendres que repartiran un total de dos milions de galetes nutricionals enriquides amb vitamines i minerals per ajudar a cobrir les deficiències nutricionals de 20.000 famílies amb mancances en la seva dieta.

La seva distribució a Espanya començarà al setembre i es realitzarà a través del projecte Sé Solidari, de Fundació MAPFRE, la Federació Espanyola de Bancs d'Aliments (FESBAL) i la xarxa de voluntaris de MAPFRE.

Les galetes, que es repartiran de forma gratuïta i que no estan disponibles a la venda a el públic , han estat desenvolupades per la Fundació Grup Siro com a suplement a l'alimentació i poden proporcionar l'energia i els nutrients que necessita una persona per cobrir la seva aportació diària recomanada . Aquest aspecte és clau davant la dificultat que tenen les entitats socials per a conservar, i per tant proporcionar, aliments frescos, essencials per a una dieta equilibrada.

La principal característica diferencial d'aquesta galeta és que, per només 30 cèntims, que és el que representa el cost de 100 grams, es garanteix el 50% de les vitamines i minerals que necessita una persona al dia .

El producte conté vitamines A, B1, B2, B3, B5, B6, B12, C, D i E i àcid fòlic, així com proteïnes, calci, ferro, magnesi, iode i alt contingut en fibra. Per a la seva elaboració s'han utilitzat farines integrals, oli de gira-sol alt oleic i quantitats reduïdes de sal i sucres per sota el límit crític estipulat per l'OMS, el que ha permès obtenir una qualificació de Nutriscore A. També s'han tingut en compte les recomanacions del CODEX Alimentarius Global, així com els criteris del model de perfil de nutrients de l'Organització Panamericana de Salut.

Fam oculta i desnutrició

" A Espanya hi ha casos de fam oculta, una situació que s'ha pogut incrementar arran de la pandèmia ", han subratllat des de la Fundació Espanyola de Nutrició (FEN), entitat que dóna suport al projecte i que des de fa anys col·labora amb Fundació MAPFRE a projectes relacionats amb l'alimentació i estils de vida saludables. Aquest terme, el de "fam oculta", que afecta més de 2.000 milions de persones al món i a l'24,3% de la població menor de 5 anys a Europa, segons Unicef, es refereix a la situació de desnutrició que actualment viuen aquelles persones que amb un consum adequat d'energia no arriben a cobrir les necessitats d'alguns micronutrients, com les vitamines a i d, el ferro i el zinc.

També hi ha les persones grans, un "col·lectiu vulnerable" , que tradicionalment "pateix un major risc de desnutrició", entre altres causes, per falta de gana, problemes de masticació, poli-medicació, inactivitat física i solitud.

Pandèmia i canvis en l'alimentació

"Entre 2019 i 2020, Espanya ha experimentat canvis en l'alimentació ", segons ha assenyalat avui la FEN. Durant aquest període, que ha indicat, els espanyols han incrementat el consum de tots els grups d'aliments, i per tant de calories, i després de diversos anys de descens moderat, han passat de consumir 1.965 kcal de mitjana el 2019, a 2.194 kcal, el 2020. Aquestes xifres, que en opinió de la Fundació Espanyola de Nutrició no tenen per què ser negatives, si posen de manifest el desequilibri del perfil calòric que ve arrossegant des de fa anys i que no s'ajusta amb el patró de dieta mediterrània tradicional.

Les dades, procedents del Panell de Consum Alimentari del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació (MAPA), indiquen, a més, que durant 2020 s'ha consumit més de gairebé tot (de mitjana, un 4,4% més), i que entre els aliments més consumits en aquest període destaca el grup de begudes no alcohòliques, entre elles, l'aigua mineral, les infusions, el cafè, els refrescos i els sucs (361,0 g / persona i dia), seguit de la llet i els seus derivats (312,7 g / persona i dia), les fruites (283,2 g / persona i dia) i les verdures i hortalisses (280,5 g / persona i dia). Per contra, els aliments menys consumits a les llars durant aquest any han estat els llegums (15,8 g / persona i dia) i els ous (26,7 g / persona i dia).

Units contra la malnutrició

Amb el desenvolupament de la galeta nutricional, Fundació MAPFRE i la Fundació Grup Siro uneixen així esforços per lluitar contra la malnutrició , que ha crescut en tots els països com a conseqüència de la pandèmia. En aquest sentit, les dues entitats han signat avui un acord de col·laboració, amb la qual s'aprova oficialment la donació dels dos milions de galetes, així com el suport de Fundació MAPFRE a el projecte que la Fundació Grup Siro ha posat en marxa recentment a Guatemala, on els nivells de desnutrició crònica infantil són preocupants, ja un programa de voluntariat en què participaran els empleats de MAPFRE i els seus familiars.

L'acte s'ha celebrat en R + Dea, el centre de recerca i desenvolupament de Cerealto Siro Foods, a El Espinar, Segòvia, i ha comptat amb la participació de SAR, la Infanta Elena, directora de Projectes de la Fundació MAPFRE, que ha visitat el centre de R + Dea en companyia de Juan Manuel González Serna, president de la Fundació Grupo Siro, i ha compartit impressions amb l'equip investigador que ha desenvolupat la galeta enriquida, després de dos anys de treball.

També han participat Lucia Urbán, vicepresidenta de la Fundació Grup Siro; Julio Domingo, director general de Fundació MAPFRE; Daniel Restrepo, director d'Acció Social de Fundació MAPFRE; Antonio Vigil-Escalera, director general territorial de MAPFRE a la zona Centre; i Antonio Sánchez, director territorial de MAPFRE a la zona sud-est de Castella i Lleó.

Impacte en el desenvolupament i creixement

"La malnutrició és un problema que afecta més de 800 milions de persones al món", ha destacat Julio Domingo director general de Fundació MAPFRE, qui, a més s'ha referit a les dades d'Unicef que indiquen que Espanya es troba entre els països de la Unió Europea amb les taxes més altes de desnutrició infantil. " Parlem de moltes persones, ha indicat, que actualment no tenen accés a una alimentació que els aporti els nutrients recomanats , amb l'impacte que això suposa per a la salut i, en el cas dels menors, per al seu desenvolupament i creixement. "Unir-nos a la missió de la Fundació Grupo Siro, de combatre la malnutrició, i ser els primers a poder fer-ho a Espanya a través d'aquest projecte, ens produeix molta satisfacció", ha afirmat.

Juan Manuel González-Serna, president de la Fundació Grupo Siro, també s'ha mostrat molt feliç per la creació de "aquest producte pioner, sense ànim de lucre i que ha estat el resultat de dos anys d'investigació d'un equip espanyol". També s'ha mostrat "molt agraït a Fundació MAPFRE, per ajudar-nos a complir un somni, que és contribuir a reduir la malnutrició al món", una tasca, ha assenyalat, "que no podem fer sols". En aquest sentit, el president de la Fundació Grup Siro, ha animat que altres ONGs, fundacions, empreses privades o administracions locals s'uneixin a el projecte, i contribueixin així a combatre la malnutrició.

A més de Fundació MAPFRE, ja són socis del programa entitats com HM Hospitals i la Fundació d'Investigació HM Hospitals, Food For The Poor, Càritas Arquidiocesana de Guatemala, Digisalud i DHL Supply Chain, entre d'altres.

Guatemala, quart país delmón amb més desnutrició

A Guatemala, on la Fundació Grup Siro ha donat ja un total de 40.000 quilos de galetes nutricionals, aquesta entitat posarà en marxa pròximament un assaig clínic amb l'objectiu de validar l'eficàcia d'aquest producte en l'alimentació i comprovar el seu impacte positiu en la salut . L'estudi es durà a terme entre 200 menors, d'entre 3 i 6 anys, i estarà liderat per Fundació d'Investigació HM Hospitals, en col·laboració amb Càritas Arquidiocesana de Guatemala i Digisalud.

Actualment, en aquest país, gairebé la meitat dels menors de cinc anys (49,8%) pateixen desnutrició crònica, el que converteix a Guatemala en el primer país d'Amèrica Llatina i la cambra del món amb major desnutrició infantil, segons dades d'Unicef.