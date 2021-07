El Departament de Salut ha declarat 22 crítics més a l'UCI en les darreres 24 hores i el total és de 480, però com a contrapartida el nombre d'ingressats trenca la tendència a l'alça i baixa de 13 persones (2.015). En paral·lel, Salut ha notificat 5.733 nous contagis confirmats per PCR o TA, que situen el total des de l'inici en 806.126. L'Rt baixa una centèsima i se situa en 0,95. El risc de rebrot disminueix també 19 punts, fins als 1.145. No s'ha notificat cap víctima mortal més i el total des de l'inici de la pandèmia es manté en 22.390. El 20,81% de les proves de la darrera setmana han donat positiu. La incidència acumulada a 14 dies retrocedeix de 1.245,31 a 1.231,31, mentre que a set dies passa de 592,28 a 576,68.