Els Bombers han donat per estabilitzat l'incendi de Ventalló (Alt Empordà) que es va declarar aquest dissabte a dos quarts de sis de la tarda. L'incendi ha cremat unes 50 hectàrees de massa forestal, la majoria en el terme municipal de Vilopriu. El foc es va iniciar en una zona boscosa i oberta coneguda com El Forn. La tramuntana el va empènyer de seguida i va saltar la carretera i va seguir avançant en direcció Vilopriu i les Olives. Un dels problemes van ser els diferents focus secundaris que van anar sortint i que van complicar les feines d'extinció als Bombers, que finalment, van poder aturar-lo i perimetrar-lo. No es va haver de desallotjar cap habitatge, però sí que es van tallar carreteres.

Des de les vuit del matí l'incendi de Ventalló està estabilitzat. Així ho han anunciat els Bombers després que hagin estat treballant tota la nit amb 20 vehicles d'extinció per aconseguir tancar el perímetre del foc. El cap de l'operatiu, Jordi Martín, ha detallat que l'extensió ha allargat unes "50 hectàrees agrícoles i forestals".

Martín ha recordat que l'incendi va començar a dos quarts de set de la tarda i des d'aquell moment van atacar-lo amb mitjans aeris. Ara, de cara a aquest diumenge els Bombers mantindran un dispositiu de 10 vehicles d'aigua i 5 de comandament. A més donaran suport dels mitjans aeris de forma puntual.

Els Bombers encaren el servei amb "esperança" per poder-lo donar per controlat al llarg d'avui. De fet, Jordi Martín ha recordar que al llarg d'aquest diumenge els models marquen que hi haurà tramuntana, altes temperatures i baixa humitat. Tot i així esperen que es pugui donar per controlat.

Per altra banda, preveuen reobrir la carretera GI-623 Camallera amb l'Escala (Alt Empordà) al llarg del diumenge. Aquesta carretera està tancada per facilitar el trànsit de camions de Bombers fins a les zones calentes.

La dificultat de la simultaneïtat d'incendis

Martín també ha destacat la dificultat que els hi ha suposat pels Bombers haver de treballar amb la simultaneïtat d'incendis. El problema ha estat que el foc es va declarar quan ja s'estava treballant en el de Santa Coloma de Queralt i quan encara es mantenia actiu el del massís del Montgrí.

En relació a aquest foc, el cap de l'operatiu ha explicat que no l'han pogut donar encara per controlat pels diferents punts calents que encara cremen en diferents llocs de l'incendi. "Tal i com està el perímetre i amb la quantitat de focus secundaris i combustible mort que tenim, ens obliga a ser molt curosos i no passar a fase de control".

El cap de l'operatiu també ha agraït la feina de les ADF del Puig Sagalar i en especial també la dels pagesos de la zona que han estat "clau" llaurant camps per impedir que les flames avancessin pels camps. Uns tractors que també van servir per poder abastir d'aigua als Bombers.