L'epidemiòleg Oriol Mitjà ha apostat en una entrevista a 'El Nacional' per restringir l'entrada de persones no vacunades a "llocs de risc" com la restauració o l'oci nocturn. "El no vacunat té quatre vegades més possibilitats de ser contagiós", ha assegurat, motiu pel qual creu que, si s'ha de començar a obrir l'economia de discoteques i restaurants, ha de per als vacunats "i els que donen negatiu en un test d'antígens". Mitjà també creu que l'interior de bars i restaurants haurien d'estar tancats, mentre que la cultura i els gimnasos "s'han demostrat que són més segurs". Els àmbits més perillosos, segons ell, són les "festivitats, discoteques i restauració".

Mitja, que creu que a Catalunya s'han fet les coses "molt malament", també preveu que caldrà una "dosi recordatòria" de la vacuna al cap d'un any per tornar a potenciar la immunitat. Aquesta nova dosi caldrà per a les persones "amb sistemes immunitaris més febles i la gent més gran de 65 anys", però creu que probablement "s'haurà de revacunar a tota la població en general".