Els Bombers de la Generalitat han donat per controlat l'incendi de la Conca de Barberà i l'Anoia, després que hagi cremat unes 1.700 hectàrees. Durant aquest dilluns, els Bombers han perimetrat l'incendi, d'uns 40 quilòmetres, amb línies d'aigua que han evitat que la zona cremada s'eixamplés. El cap de la Regió d'Emergències de Tarragona, Albert Ventosa, ha explicat que la pluja ha ajudat a les tasques de control de les flames, però que "el gran esforç" s'ha concentrat en tancar el perímetre. El nou escenari rebaixa l'estructura de comandament de l'incendi. Així, aquesta nit es quedaran treballant a la zona uns 125 efectius, el que representa dos terços del dispositiu. El foc no es donarà per extingit fins que no hi hagi cap punt calent.