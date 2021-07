Diverses entitats exigeixen al govern de Pedro Sánchez que prorrogui la moratòria que impedeix talls de subministrament a famílies vulnerables. En un comunicat, l'Aliança Contra la Pobresa Energètica (APE) i altres organitzacions alerten que milers de llars poden quedar desprotegides a partir del 10 d'agost, l'endemà del fi de la moratòria actual. Critiquen que l'executiu espanyol encara no hagi aclarit si ampliarà la prohibició de talls o no i recorden que la pandèmia segueix vigent, sumat a un context amb els preus de l'energia elèctrica "més alts de la història", una combinació que asseguren és la "tempesta perfecta" en ple mes d'agost.

A més, subratllen que a l'estiu també existeix la pobresa energètica, ja que mantenir una temperatura adequada de la llar és "imprescindible" tot l'any.

Per tot plegat, exigeixen la pròrroga de la moratòria de talls fins que hi hagi canvis estructurals en la normativa actual, entre els quals reclamen que les subministradores estiguin obligades a consultar els Serveis Socials abans de fer cap tall. Actualment, afirmen que les famílies que no poden afrontar el cost dels subministraments bàsics representen una part "molt rellevant" de la població espanyola i indiquen que els beneficiaris del bo social no es corresponen amb les necessitats reals dels més vulnerables. El març del 2021 hi havia més d'un milió de beneficiaris.