El conseller de Salut, Josep Maria Argimon, ha fet una crida perquè les dones embarassades es vacunin davant la forta incidència de la covid entre els col·lectius més joves. Així ha subratllat que la seva vacunació és "segura" i que el virus les pot afectar igual que la resta de persones. "La pandèmia està afectant la gent jove, i les embarassades ho són", ha insistit.

Argimon també ha recordat que Salut va afegir ahir 150.000 noves cites, de les quals encara en queden 90.000 disponibles. Tot i això ha volgut deixar clar que a Catalunya "no hi ha dificultats per vacunar". Sobre la situació epidemiològica,, ha explicat que aquest cap de setmana esperen "estabilitzar els ingressos", però ha avisat que necessiten "setmanes" per millorar.