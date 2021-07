L'hospital de Blanes anul·la l'activitat quirúrgica programada que requereix ingrés a partir de dilluns per l'augment de la pressió assistencial provocada per la covid-19. Segons informa la Corporació de Salut del Maresme i la Selva en un comunicat, es mantindran les cirurgies sense ingrés i la no ajornable. En aquest hospital s'hi concentra l'activitat quirúrgica de traumatologia i oftalmologia.

A l'hospital de Calella, l'altre centre gestionat per la Corporació, es va suspendre l'activitat quirúrgica no urgent i amb ingrés el 19 de juliol, donant prioritat a les cirurgies oncològiques i a l'activitat no demorable. Continua oberta la unitat de cirurgia sense ingrés.

El principal objectiu d'aquestes mesures és alliberar llits d'hospitalització per poder atendre els pacients afectats per la covid-19 i les urgències no Covid-19 que ho requereixin. Aquestes mesures es revisen periòdicament i es van adaptant segons l'evolució de les dades i la situació de cada centre.