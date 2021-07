Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'una dona i un home a Sant Vicenç de Castellet (Bages), que han estat trobats amb cremades en un paratge del municipi en el qual també es trobava una menor d'uns dos anys d'edat, que ha estat assistida pels serveis sanitaris.

Segons han informat a Efe fonts properes al cas, de moment totes les hipòtesis estan obertes, si bé cobra força la possibilitat que s'hagi tractat d'un cas de violència masclista.

Segons informe alguns mitjans, les investigacions dels Mossos apunten que l'home hauria matat la dona i l'hauria cremat. No saben encara si abans o després de morta. Acte seguit, s'ha suïcidat amb el cinturó de seguretat. L'escena l'ha pogut contemplar una nena d'uns dos anys que quan han arribat els cossos d'emergència l'han atès per presentar cremades en un braç.

Segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, la menor es troba a càrrec de la DGAIA a l'espera que es pugui localitzar si hi ha algun familiar que se'n pugui fer càrrec.

Els Mossos d'Esquadra han rebut poc després de les tres de la matinada d'avui l'avís d'un incendi en una zona de matolls de Sant Vicenç de Castellet, segons ha detallat la policia catalana en un comunicat.

En arribar al lloc, els agents han localitzat un vehicle amb un home i una menor al seu interior. Quan han arribat els efectius del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), han certificat la mort del conductor i han donat assistència a la nena.

Posteriorment, a pocs metres d'on es trobava el vehicle, els efectius policials han localitzat el cos sense vida d'una dona.

Segons les fonts consultades per Efe, tant l'home com la dona morts així com la menor presentaven ferides per cremades.

La Divisió d'Investigació Criminal (DIC) de la Regió Policial Central dels Mossos ha obert una investigació per determinar les circumstàncies d'ambdues morts.