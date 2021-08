Darrere del suposat glamur de les nits en viles a prop del mar, les piscines il·luminades, la música i els llums de festa hi havia una parella de socis violents, droga molt tòxica, armes i amigues disposades a guardar secrets. El ‘Manopla’ i el ‘Licenciado’, organitzadors de festes il·legals en cases de luxe de la Costa del Sol, coneguts amb aquests sobrenoms en l’ambient de les nits perilloses de Marbella, no tenien res de simpàtics. Ara als seus antecedents per delictes contra la salut pública s'afegeix el de segrest, tortures i robatori amb força.

La Guàrdia civil ha detingut tres persones a Marbella pel segrest i tortures a un cambrer que treballava per a ells a les festes que organitzaven. Els dos caps del grup són l’espanyol J. M. M., ‘Manopla’, de 30 anys, i el colombià Kevin C., ‘Licenciado’, una mica més jove. Hi ha una tercera detinguda, amiga del primer, a la qual els investigadors del cas atribueixen un paper de col·laboradora necessària en els delictes que els atribueixen.

Els detinguts, d’un perfil molt violent, se’ls han intervingut armes i drogues. L’institut armat els atribueix delictes de segrest, lesions greus, narcotràfic, robatori amb violència i intimidació, falsedat documental i falsejament d’identitat. El dispositiu policial, anomenat Marbellus, va començar l’1 de juliol passat, segons la Guàrdia Civil, quan a la casa-caserna de San Juan de Aznalfarache (Sevilla) va arribar la víctima en plena fugida, presa d’un fort nerviosisme i mostrant nombrosos talls i hematomes.

El cambrer, andalús de 26 anys, va explicar als guàrdies que feia quatre dies que estava retingut a Marbella (Màlaga) contra la seva voluntat, que s’acabava d’escapar, que les ferides les havien fet els seus caps i que li exigien 10.000 euros per la seva llibertat. Els segrestadors li havien retingut la seva documentació, i ara llogaven viles al seu nom. En les seves sessions de tortura li havien gravat una ‘M’ amb una navalla a la cara, i l’havien mostrat lligat de mans als participants de festes com una atracció, simulant la seva execució davant d’ells: l’apuntaven amb una pistola i feien esclatar un globus.

L’operació Marbellus no està tancada. Fonts pròximes a la investigació no descarten noves detencions entre possibles col·laboradors i col·laboradores necessàries del segrest.