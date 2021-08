Greenpeace ha criticat la "incoherència climàtica" dels governs espanyol i català després de l'acord per ampliar l'aeroport del Prat. A més, el responsable de Mobilització de l'organització, Adrián Fernández, ha respost al vicepresident del Govern, Jordi Puigneró, que "cap aeroport és verd" ja que el sector aeri depèn completament de combustibles fòssils. Fernández ha dit que mentre els dos governs "presumeixen" de la voluntat de lluitar contra l'emergència climàtica, acorden ampliar aeroports que incrementen les emissions. L'organització ha afegit que l'acord d'aquest dilluns no concreta els detalls sobre els treballs a fer ni els impactes sobre els espais protegís. Segons Greenpeace, es tracta d'un "atac mediambiental".

L'organització ha denunciat també la manca de compromís amb el clima i el medi ambient mostrada per les dues administracions. En concret, ha afirmat que els 1.700 milions per a una infraestructura que potencia l'ús de combustibles fòssils i els 1.600 per ampliar també l'aeroport de Barajas demostren la falta de compromís del govern espanyol en el desenvolupament d'un model de transport net i eficient.