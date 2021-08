Un 65% de les consultes d'atenció primària que reben els professionals de l'ICS Girona es resol a través d'una trucada telefònica. Això implica un augment d'aquest tipus de visites a distància, ja que abans de la pandèmia un 80% de les atencions eren presencials.

El CAP de Montilivi ha rebut 2.958 trucades en un sol dia a principis de juliol, coincidint amb la cinquena onada de contagis. Habitualment aquesta xifra de trucades no es registra ni en una setmana qualsevol de l'abril o el maig. Durant el mes de juliol, el CAP de Montilivi ha rebut, de mitjana 1.700 trucades al dia. Aquest augment d'activitat telefònica coincideix amb un increment de l'activitat dels CAP, que en la primera meitat del 2021 ha pujat un 44%.

El centre ha rebut de mitjana 1.700 trucades al dia durant el mes de juliol.De fet, el 65% de les consultes que reben els professionals de l'atenció primària a l'ICS de Girona es resolen per telèfon. Abans de la pandèmia, el 80% eren presencials. Això implica un creixement exponencial de visites telefòniques que arriben a multiplicar per tres les trucades que reben els centres en relació amb abans de la pandèmia.Per donar resposta a l'increment de l'activitat telefònica, l'ICS Girona ha renovat les terminals als centres de Girona en funció de la demanda de tenen i ampliant els punts d'atenció a l'entrada.

Ara, hi ha centraletes intel·ligents que ajuden a canalitzar el gruix de trucades que reben els centres cada dia. A més, durant les primeres setmanes de posada en funcionament també s'ha estudiat quines hores són les que aglutinen més trucades, quants usuaris truquen i quantes vegades ho fan. També s'ha analitzat els professionals actius que hi ha en cada moment i a partir d'aquí s'ha ajustat el nombre de treballadors disponibles al telèfon amb les hores de més demanda.En els centres que hi ha més població assignada es poden rebre més de 1.200 trucades al dia. Això fa que el 80% dels usuaris que truquen es poden atendre en primera instància. Des de l'ICS estan treballant per com millorar l'atenció telefònica en les franges amb més demanda per optimitzar més els recursos disponibles.