Una discussió entre cinc persones en una masia de Campelles (Ripollès) ha acabat amb dos homes ferits, un d'ells per arma de foc. Els fets s'han produït pels volts de dos quarts de dues de la matinada d'aquest dissabte. Els cinc implicats, quatre homes i una dona que es coneixen mútuament, han iniciat una discussió fins que un d'ells ha retingut els altres amenaçant-los amb una escopeta de perdigons. En aquell moment, l'agressor ha colpejat amb la culata de l'arma un dels homes que estaven asseguts a terra i després l'escopeta s'ha disparat –s'investiga si accidentalment o voluntàriament- i ha ferit un altre home al braç. Aleshores el propietari de l'arma ha marxat del lloc dels fets.

Quan els agents han arribat han pogut recuperar l'arma de foc amb la que s'ha disparat a una de les víctimes i colpejat a l'altra. Tot i que tenen l'agressor identificat, els Mossos encara no l'han trobat i no se l'ha pogut detenir. Tot apunta a que el motiu de la discussió està relacionat amb una plantació de marihuana i, de fet, la Policia custodia el mas on han passat els fets per comprovar-ho i fer la investigació pertinent. La Unitat d'Investigació s'ha fet càrrec del cas.

Els dos ferits han hagut d'ingressar a l'hospital de Campdevànol per ser atesos de les diferents ferides que havien patit, però en cap cas es tem per la seva vida.