L'Ajuntament de Palafrugell adverteix que "no dona l'abast" a controlar les festes nocturnes i els 'botellons' que es fan, especialment a la zona de les platges. El consistori les va tancar durant la nit per intentar evitar "el que estava clar que passaria" i, per això, torna a demanar que es recuperi el toc de queda. I és que en les darreres 48 hores s'han interposat una setantena de sancions per fer 'botellons' al carrer i per anar a les platges malgrat que està prohibit durant la matinada. Tot plegat ha generat una allau de queixes per part de veïns que no poden descansar, tant a Tamariu com a Calella de Palafrugell i Llafranc. A banda, preocupa l'incivisme dels assistents perquè no recullen la brossa i queda tot ple de brutícia.