L'hospital de Palamós (Baix Empordà) ha començat a reprendre l'activitat quirúrgica davant la disminució d'ingressos de malalts covid. Des d'aquest dilluns, s'han tornat a fer part de les operacions que estaven programades. Durant la setmana passada, l'hospital de Palamós va ingressar divuit pacients per coronavirus; és la meitat dels que ho havien fet a finals de juliol. Actualment, el centre té 21 malalts amb covid-19. Això ha permès reduir a la meitat la planta d'aïllament, que ha passat a tenir una vintena de llits. De totes maneres, des dels Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà (SSIBE) demanen no abaixar la guàrdia, perquè el percentatge de tests d'antígens i PCR positives a la comarca continua essent alt, ja que supera el 10%.

Segons informen des del SSIBE, durant els darrers dies a l'hospital de Palamós "s'ha notat una disminució important dels ingressos covid". Entre el 2 i el 8 d'agost, hi va haver divuit pacients que van necessitar ser hospitalitzats després d'haver contret el coronavirus. En comparació amb la setmana anterior, la de finals de juliol, la xifra ha caigut fins a la meitat.Ara mateix, a l'hospital de Palamós hi ha 21 pacients ingressats amb covid-19 (el 27% de tots els hospitalitats). Veient que la tendència és "cap a la millora epidemiològica", l'hospital ha reprès parcialment l'activitat quirúrgica programada, que va haver d'anul·lar-se davant l'increment de casos de la cinquena onada.En paral·lel, des del 4 d'agost l'àrea d'aïllament covid –que ocupava la quarta planta del centre- s'ha reduït a la meitat, i ara ocupa una vintena de llits. Tots, a l'ala dreta de la planta. A la banda esquerra, on hi ha tretze llits, ja s'hi ingressen pacients no covid.Pel que fa a la residència Palamós Gent Gran, actualment el centre té tretze pacients ingressats amb coronavirus. La setmana passada, aquí es van fer setze ingressos (dels quals el 20% van ser per covid-19).

Des del SSIBE expliquen que, de moment, es mantenen les restriccions per a les visites tant a l'hospital com a la residència, i també les limitacions d'acompanyants a urgències de l'hospital.Ara per ara, a la plantilla del SSIBE hi ha sis professionals que han donat positiu de covid-19 (dos dels quals no estaven correctament vacunats). Els quatre restants, tot i tenir la pauta completa, han donat positiu per PCR i han d'estar aïllats, tot i trobar-se bé, perquè transmeten la malaltia.

La positivat, per sobre el 10%

La setmana passada, des dels CAP del Baix Empordà i l'hospital de Palamós es van fer un 10% menys de proves diagnòstiques per covid-19. La xifra de positius es va reduir un 20% en relació als darrers set dies, però tot i això, des del SSIBE subratllen que "cal continuar extremant les mesures de precaució" contra el virus perquè la positivitat continua essent "alta", ja que suposa el 10,4% de les PCR i testos d'antígens que es fan.

Marató a Palafrugell

Pel que fa a vacunació, aquest dijous s'ha previst una marató a Palafrugell. Es farà entre dos quarts de nou del matí i les set del vespre al pavelló annex al poliesportiu i hi poden anar tots els majors de 12 anys. Actualment, al Baix Empordà el 63,36% de la població de més de 16 anys de la comarca ja té la pauta complerta.