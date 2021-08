Mont-ras (Baix Empordà) denuncia que grups de joves fan botellots al poble "dia sí dia també", on s'arriben a agrupar més de 100 vehicles. L'alcaldessa, Vanessa Peiró, diu que aquestes concentracions es convoquen a través de xarxes socials i que solen durar hores. Els qui hi participen fan destrosses, entren en camps i propietats privades, i deixen tot de deixalles abandonades (gots, ampolles, vidres, burilles...). L'alcaldessa diu que se senten "del tot indefensos", perquè els Mossos van desbordats, i creu que els qui convoquen els botellots "s'aprofiten d'aquesta situació". Per això, s'afegeix a les reclamacions de Palafrugell i Calonge i reclama que, tot la baixa incidència del coronavirus al poble, Mont-ras també tingui toc de queda.

Mont-ras té 1.700 habitants i està situat a tocar de Palafrugell. A diferència d'aquest, que ara s'ha quedat sense toc de queda, a Mont-ras mai s'ha aplicat el confinament nocturn. I això s'ha traduït en problemes constants, arran de grups que joves que s'hi apleguen per fer botellots. "Gairebé en tenim cada dia", lamenta l'alcaldessa.

Peiró explica que els botellots es convoquen per xarxes socials. Quan els bars de municipis del voltant tanquen, els joves van passant-se la ubicació entre ells de la zona on continuaran la festa. Han fet botellots al darrere del cementiri (on han trencat una creu), en un aparcament públic del poble i, últimament, també en camps i finques privades."Per accedir-hi, trenquen cadenes i pals", concreta Peiró. L'alcaldessa explica que hi ha botellots on s'han concentrat més de 100 vehicles.

Solen durar hores; sobretot, de les dues de la matinada en endavant. I quan els joves marxen, ho deixen tot ple de deixalles (gots de plàstic, ampolles, vidres trencats, burilles...).Vanessa Peiró explica que a Mont-ras tan sols hi ha un agent local, que treballa en horari diürn. "Si els pobles més grans amb Policia Local ja es veuen desbordats, nosaltres ens sentim del tot indefensos", lamenta l'alcaldessa.

Explica que l'única opció que els queda és trucar als Mossos d'Esquadra, però que la policia també té molta feina i triga en arribar. Per això, creu que els joves també "s'aprofiten d'aquesta situació" a l'hora de convocar els botellots. I com a exemple, posa el de l'amo d'una finca que va arribar a trucar fins a set vegades, perquè un grup de joves li havien trencat el tancat i estaven bevent i fent xivarri dins la seva propietat.

Més a prop de bosc

L'alcaldessa de Mont-ras explica que els botellots cada vegada es fan més a prop de boscos, a tocar de les Gavarres. "I això suposa un risc afegit, perquè a l'incivisme, a les drogues i a l'alcohol s'hi pot sumar també un incendi, ja que hi ha joves que fumen i llancen les burilles al terra", diu Peiró. Arran dels botellots, el poble ha patit destrosses. Sense anar més lluny, Peiró explica que uns joves es van dedicar a serrar un banc que hi ha a l'aparcament annex a l'Ajuntament, i que feia tan sols un mes i mig que s'havia posat.

Tenir toc de queda

Per acabar amb la problemàtica, Peiró s'afegeix a la demanda que ja han fet Palafrugell i Calonge, i reclama que se'ls apliqui el toc de queda. En aquest cas, per primera vegada d'ençà que es va reinstaurar el confinament nocturn. L'alcaldessa de Mont-ras admet que la incidència del coronavirus al municipi és baixa –de fet, és l'únic que està en verd de la zona- però també ho justifica per la proximitat amb els altres. "És trist dir-ho, però és la realitat; per a nosaltres tenir toc de queda no ens suposaria cap problema, i seria una mesura que permetria ajudar els veïns i retornar la tranquil·litat al poble", conclou l'alcaldessa.