Salut ha activat el Pla d'actuació per prevenir els efectes de les onades de calor sobre la salut (POCS) en fase 2. Davant l'onada de calor, es reforça el recolzament des del 061 Salut Respon a les persones fràgils i amb malalties cròniques per atendre les necessitats que presentin. A banda, el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) reforça tot el seu equip operatiu per garantir l'atenció simultània davant la pandèmia, l'onada de calor i el risc d'incendi. La fase 2 també preveu l'activació de plans específics als centres sanitaris, d'internament i residències geriàtriques, així com intervencions específiques des de l'atenció primària. També es preveu la intervenció dels serveis socials i la redistribució cap a àrees climatitzades.

Independentment del llindar de risc previst segons el territori, Salut recomana autoprotegir-se del sol i la calor, com ara estar-se en llocs climatitzats com a mínim dues hores al dia, hidratar-se, refrescar-se sovint o reduir l'activitat física les hores de més calor, com ara el migdia. També recomana tenir cura de gent gran o malalta que visqui sola i ajudar-les.