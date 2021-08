Els milers de joves de diversos països europeus que van participar en una 'rave' instal·lada il·legalment en una àrea privada a la vora del llac Mezzano, a la regió del Laci (centre d'Itàlia), van començar a la nit de dimecres a abandonar la zona després de la polèmica desfermada per la festa i la mort d'un participant.

Segons les forces de l'ordre que van vigilar la sortida dels participants i van identificar alguns d'ells, actualment queden a l'àrea prop de 250 persones, després que durant la nit els organitzadors van decidir acabar amb la festa que va començar el 15 d'agost i va arribar a congregar prop 10.000 persones.

La reunió il·legal que esperaven continuar fins al proper 23 d'agost havia estat durament criticada per l'alcalde de Valentano, Stefano Bigiotti, per "comprometre la seguretat de tota la comunitat local, no només pels altíssims riscos associats a l'emergència epidemiològica", sinó també pels possibles danys ambientals.

L'alcalde va expressar el seu desig que "els culpables d'aquesta perversa i vergonyosa iniciativa puguin ser identificats i portats davant la justícia sense demora".

La polèmica es va intensificar arran de la mort d'un jove italo-anglès de 25 anys, el cos del qual va ser trobat per bussos al llac, on els seus amics van afirmar que s'havia endinsat durant la nit, segons fonts policials.

Malgrat la seva mort, la festa no es va aturar i fins a cinc dels seus participants van ser hospitalitzats per comes etílics i consum de drogues.

A més, segons ha informat el diari "La Repubblica", hi ha hagut fins a tres denúncies per violacions i s'han albirat gossos que han mort per la calor i inanició. Un dels hospitalitzats ha donat positiu per coronavirus, va afegir el diari.

Polítics com el líder de la Lliga, Matteo Salvini, han demanat responsabilitats a la ministra de l'Interior, Luciana Lamorgese, per no haver actuat davant d'aquesta situació "totalment fora de control".

El diari "La Repubblica" cita el delegat de Govern a Viterbo, Giancarlo Sant'Elia, que explica que "el desallotjament era impossible, ja que els milers de participants estan repartits en una superfície de 30 hectàrees".

Ara, l'ajuntament haurà d'enfrontar a la neteja de el terreny i avaluar els danys. "La Guàrdia Forestal ens ha dit que hi hauria grans quantitats d'escombraries. Però, com s'encarrega un municipi de 3.000 habitants de les escombraries que deixen 15.000? No tenim els recursos", ha lamentat l'alcalde.