La decisió del TSJC sobre el canvi de criteri del Govern per decretar els municipis amb toc de queda ha enganxat per sorpresa a molts municipis gironins. L'alcalde de Blanes (Selva), Àngel Canosa, ha afirmat que han quedat "sobtats" en llegir la resolució del tribunal, perquè esperaven que la decisió "no estigués tan allunyada de la situació sanitària". Per la seva banda, des de Roses (Alt Empordà) creu que el toc de queda està "més que justificat" en la lluita contra la pandèmia però ha afegit que aquesta mesura "no es pot normalitzar" ni que es limiti a veure-la com una eina contra els botellots. A Palafrugell (Baix Empordà), la decisió ha arribat amb resignació i asseguren que mantindran l'operatiu que tenien activat des d'aquest agost.

El govern local de Blanes (Selva) està treballant en com dissenyar un dispositiu per controlar les aglomeracions a les platges i la via pública des d'aquesta mateixa nit. L'alcalde, Àngel Canosa, adverteix que hi haurà més activitat policial i patrullatge per part del cos local i de Protecció Civil. "Igual que vigilem les platges durant el dia, ara també ho haurem de fer durant la nit", ha explicat Canosa.

L'alcalde ha lamentat que això implica distribuir torns de guàrdia i "reduir els descansos" dels agents per tenir tot el cos operatiu. "Les platges no estaran buides i la gent no hi anirà a parar la fresca", ha afegit l'alcalde.De fet, Àngel Canosa ha garantit que una vegada s'aixequi el toc de queda, hi haurà molta gent que voldrà trobar "altres espais" on socialitzar-se quan els bars i restaurants tanquin. A més, el batlle ha afegit que "no només hi haurà gent jove", fugint de la criminalització d'aquesta franja d'edat.

Malgrat tot, Canosa ha lamentat que el TSJC estigui en una situació "tan allunyada" de la realitat sanitària que hi ha al país. En aquest sentit, l'alcalde ha recordat que el toc de queda "funciona" i ja s'ha demostrat la seva efectivitat al llarg de la pandèmia. Per això creu que el TSJC comença a "fer consideracions que no toquen".

Mesura contra els botellots

A Roses demanen que no es plantegi el toc de queda com una mesura per acabar amb els botellots i "que no es pot normalitzar". "Estem parlant d'una restricció de drets fonamentals i és més que justificada en la lluita contra la pandèmia", ha assenyalat l'alcalde del municipi, Joan Plana.

El batlle considera que des de molts sectors s'ha fet servir el toc de queda com una fórmula per combatre les festes nocturnes i això és un "error que no es pot cometre". Plana destaca la importància que té la mesura per lluitar contra la pandèmia, però demana que "no es normalitzi". "Nosaltres haurem de seguir fent la feina com fins ara, amb els mitjans habituals", ha remarcat.

Resignació a Palafrugell

Per altra banda, l'alcalde de Palafrugell ha rebut la notícia amb resignació. Josep Piferrer ha assegurat que a principis d'agost ja els va caure "una gerra d'aigua freda" quan el municipi va quedar exclòs del llistat de pobles dins del toc de queda per la baixa incidència que hi havia. Per això, Piferrer ha assegurat que la decisió del TSJC "no canvia gaire res" de la situació que tenien fins ara.Si bé l'alcalde ha detallat que estaven treballant amb els cossos policials com distribuir els torns per garantir el compliment del toc de queda, però ara tot això queda anul·lat i es mantindrà l'operatiu. Josep Piferrer ha recordat que com a mínim aquesta vegada no han hagut de dissenyar el dispositiu de vigilància "amb poques hores", tal com va passar a principis d'agost.

L'alcalde ha recordat que durant el mes de juliol el toc de queda ha ajudat a fer "una baixada considerable" dels contagis al municipi. De fet, era un dels que tenia unes xifres més elevades de Catalunya i amb poques setmanes van passar a tenir una incidència "pràcticament zero" de la malaltia. Tot i així, des que ja no s'aplica el toc de queda han vist com "costa molt" seguir baixant en contagis.