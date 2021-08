Un jove de 15 anys ha resultat ferit greu en enfonsar-se quan participava en el seu ‘baptisme’ de busseig a la Pineda, al municipi de Vilaseca (Tarragona). Segons han informat a Efe fonts de l’institut armat, l’adolescent, de nacionalitat portuguesa, participava en aquesta pràctica de submarinisme amb la seva família quan s’ha enfonsat i ha hagut de ser rescatat de l’aigua i posteriorment reanimat. Ha estat evacuat en estat greu a l’Hospital Joan XXIII de Tarragona, on continua ingressat a la unitat de cures intensives i ha pogut ser estabilitzat.

La Guàrdia Civil ha obert una investigació per esbrinar les causes del succés, que passa pocs dies després que dos alumnes de submarinisme morissin quan també feien el seu ‘baptisme’ en aquest esport a Segur de Calafell (Tarragona). Els dos homes, de 50 i 56 anys, van morir ofegats quan practicaven submarinisme en aigües pròximes al port de Segur de Calafell juntament amb un grup de diverses persones, amb un club de busseig de la localitat.

Quatre investigats

Per aquest cas, la Unitat Orgànica de la Policia Judicial de la Guàrdia Civil a Tarragona investiga quatre persones del club de busseig per la mort de les dues persones, davant els indicis que poguessin ser autors de dos delictes d’homicidi per imprudència.

El presumpte «incompliment» de diversos preceptes de la normativa que regula l’activitat del busseig i «una possible mala planificació i un equipament inadequat podrien haver sigut determinants en l’ofegament de dos dels participants» en aquesta activitat coneguda com ‘baptisme’ de busseig, segons la Guàrdia Civil.