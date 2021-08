La pressió hospitalària a Catalunya a causa de la pandèmia està disminuint i milloren també la majoria dels indicadors epidèmics, però en les últimes 24 hores s’han notificat 31 noves morts per covid, que eleven la xifra oficial de defuncions en aquesta comunitat a 23.215 des del 6 de març de 2020. En paral·lel, s’han notificat 1.594 nous contagis, que situen el total acumulat en 881.791 casos.

Segons les dades d’incidència de coronavirus actualitzades aquest dissabte per la Conselleria de Salut, avui hi ha un total de 1.369 pacients hospitalitzats per covid, 157 menys que divendres, dels quals 475 són a l’uci, 7 menys que la vigília. Dels pacients crítics, 330 estan intubats i 27, connectats a ECMO (oxigenació extracorpòria).