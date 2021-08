El rei del Marroc, Mohamed VI, ha donat per tancada la crisi diplomàtica oberta amb Espanya i assegura que desitja «inaugurar una etapa inèdita» en les relacions entre els dos països, que s’ha de basar en «la confiança, la transparència, la consideració mútua i el respecte als compromisos». «Amb sincer optimisme, expressem el desig de continuar treballant amb el Govern espanyol i el seu president, Pedro Sánchez, a fi d’inaugurar una etapa inèdita en les relacions entre els nostres dos països», ha afirmat el monarca aquest divendres en el discurs que anualment pronuncia en ocasió de la Revolució del Rei i del Poble.

Mohamed VI va parlar així per primera vegada de la crisi que es va obrir l’abril passat a causa de l’hospitalització a Espanya del líder del Front Polisario, Brahim Gali, i la posterior entrada massiva d’emigrants al maig a la ciutat autònoma espanyola de Ceuta davant la passivitat marroquina. Aquests esdeveniments van desembocar en el distanciament més gran viscut en les relacions entre els dos països des que el Marroc va ocupar l’illot de Perejil el 2002.

Ha sigut, segons ha expressat en el seu discurs el mateix rei marroquí, «una crisi sense precedents que ha sacsejat fortament la confiança mútua i ha plantejat diverses preguntes sobre el seu futur».

Però en les últimes setmanes, i després del cessament de l’exministra d’Exteriors espanyola Arancha González Laya, el Marroc ha donat signes d’acostament, com acceptar la devolució dels centenars de menors que van entrar a Ceuta al maig.

En la seva al·locució, Mohamed VI ha afirmat que des del seu país s’ha treballat amb «la més gran tranquil·litat, total claredat i esperit de responsabilitat» per arribar a una entesa amb Espanya, unes converses de les quals ell mateix, va dir, ha format part. El monarca va seguir «personalment i directament el procés de diàleg, així com el desenvolupament de les converses», que han tingut per objectiu, va remarcar, «no només trobar una sortida a aquesta crisi, sinó també aprofitar l’oportunitat per redefinir les bases i paràmetres que regeixen aquestes relacions».

El Marroc està, segons Mohamed VI, «compromès en la construcció de relacions sòlides, constructives i equilibrades, especialment amb els països veïns» com Espanya. La seva intenció és, ha dit, «enfortir els fonaments clàssics que subjeuen a aquestes relacions, a través d’una entesa conjunta dels interessos dels dos països».