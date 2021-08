Un home de 62 anys va morir ahir al vespre a la platja de Ponent de Salou (Tarragonès). Segons ha informat Protecció Civil, els serveis d'emergències van rebre l'avís a les 20 hores. L''home hauria caigut a l'entrar a l'aigua i hauria quedat inconscient. Altres banyistes de la zona van rescatar el cos i van començar a practicar-li les maniobres de reanimació fins a l'arribada dels efectius del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

Aquests van seguir amb les maniobres tot i que no van poder salvar la vida a la víctima. Per atendre l'emergència, el SEM va mobilitzar dues unitats terrestres. Fins al lloc també es van desplaçar dues patrulles dels Mossos d'Esquadra i efectius de la Guardia Civil per encarregar-se de les diligències.

La platja de Ponent disposa de servei de vigilància però en el moment dels fets aquest ja havia finalitzat el servei. Durant el dia, les condicions pel bany havien estat bones i havia onejat la bandera verda. Es tracta de la quinzena víctima mortal ofegada a les platges catalanes des que va començar la campanya el passat 15 de juny.