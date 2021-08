Segueix la lenta millora de la pandèmia a Catalunya, especialment a les UCI, on aquest diumenge hi ha 466 pacients, 9 menys que el dia anterior. Per contra, els hospitalitzats en planta en són 4 més que el dia anterior i se situen en 1.373.

Segons les dades facilitades per la Conselleria de Salut, en les últimes 24 hores s’han notificat 965 nous contagis i 7 morts per coronavirus.

La velocitat de contagi es manté en 0,81 i el risc de rebrot cau 12 punts, fins als 234. La incidència acumulada a 14 dies passa de 322,36 a 305,01, mentre que a set dies baixa de 133,37 a 126,49.

El total de casos de Covid des de l’inici de la pandèmia a Catalunya és de 882.756 i la xifra total de morts és de 23.222.