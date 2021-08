Sis persones han resultat ferides aquest diumenge per un vehicle el conductor del qual ha perdut el control del mateix, ha envaït la vorera i ha atropellat als clients de la terrassa d'un hotel situat al Carrer Mallorca de Barcelona.

Segons ha informat el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), cap dels ferits revesteix ferides de caràcter molt greu, encara que dos d'ells han estat traslladats a l'Hospital del Mar, mentre que els altres quatre han estat donats d'alta en el lloc del succés.

El conductor del vehicle, que segons les primeres indagacions no es trobava sota els efectes de l'alcohol, ha perdut el control del vehicle per causes que s'estan investigant.