Les àrees de servei i benzineres de l'AP-7 en tram gironí s'han omplert de camions des del migdia fins a mitja tarda a causa de les restriccions de circulació. A les cinc de la tarda cap vehicle pesant podia passar per l'autopista en el tram que va de Maçanet de la Selva (Selva) fins a l'Hospitalet de l'Infant (Baix Camp). Per això molts conductors han sortit abans del previst per creuar el tram restringit abans que la mesura es posés en funcionament. Una vegada a Maçanet, però, els conductors s'havien d'esperar novament a les deu de la nit fins que França reobrís el trànsit als vehicles pesants, que també els restringeix tot el diumenge. Això ha fet que molts conductors quedessin "parats" unes quatre hores a la carretera.

Tarda complicada a l'-AP-7

La tarda de diumenge ha estat complicada a l'AP-7 nord per un accident de trànsit a Fogars de la Selva. La topada entre vehicles s'ha produït a les a 16.08 hores i encara s'arrosseguen uns dos quilòmetres de cua entre els quilòmetres 97 i 99.

Al llarg de la jornada també s'ha produit un segon sinistre, de caire més greu, al quilòmetre 130,5 de l'AP-7 al terme municipal de la Roca del Vallés. Un cotxe ha bolcat i hi hauria almenys dues persones ferides de diversa consideració. Tres dotacions dels Bombers de la Generalitat i dues ambulàncies i l'helicòpter del SEM s'han desplaçat a l'accident. Hi ha fins a 10 quilòmetres de congestió en sentit Barcelona, tot i que ja s'han pogut obrir dos carrils i s'estan retirant els vehicles.

De retruc, també s'han produit quilòmetres de retenció a la zona de Maçanet de la Selva, a la C-31 a Santa Cristina d'Aro; a la C-65 a Llagostera i a la N-260, a l'altura de Sant Joan de les Abadesses.