Els Bombers de la Generalitat treballen aquest diumenge a la tarda en l'incendi de la nau industrial d'un gran basar xinès al polígon de Castelldefels (Baix Llobregat). L'avís del foc s'ha rebut a les 12.53 hores al polígon industrial El Camí Ral i s'ha iniciat a la zona del magatzem del basar. Les flames s'han estès cap a la botiga i afecten gran part de la construcció, de dues plantes. Fins a 18 dotacions dels Bombers lluiten perquè l'incendi no danyi la resta de locals del recinte industrial (entre les quals una ferreteria).

Ja són 11 les dotacions de #bomberscat que treballen en #incendi d'una nau industrial a #Castelldefels El recinte allotja un basar i un magatzem, i les flames s'han estès per les dues plantes del recinte pic.twitter.com/AkjTjau8xl — Bombers (@bomberscat) 26 de septiembre de 2021

Dins la nau no hi ha ningú i no consten ferits. Trànsit informa que s'han tallat les sortides 46 i 47 de la C-32 per l'incendi i Protecció Civil recomana als habitatges propers tancar portes i finestres pel fum.