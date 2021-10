Avui s’inaugura al MUME, a La Jonquera, l’exposició «Una exiliada xilena», un recorregut per la vida i obra de Carmen Castillo, amb l’exili com a eix. Avui cineasta i escriptora, durant la dictadura xilena Castillo va militar en el MIR (Movimiento de Izquierda Revolucionaria)

Va valer la pena la lluita, amb tot el que va perdre, com la llibertat i el seu company?

Lluitar val la pena, malgrat totes les morts, dolor, exili, estripades i separacions. En definitiva, la felicitat és quan arriben a ser la mateixa cosa ser i arribar a ser. I això només s’assoleix amb la lluita col·lectiva.

No es pregunta mai si actuant diferent s’hauria estalviat patiment?

Als supervivents de la lluita, el que els queda fins a la mort, és el record dels moments que una societat sencera en estat d’enamorament -com era la xilena-, seguint uns ideals de justícia, democràcia i llibertat amb l’Allende, va ser aixafada. Això és el que roman. Pel camí et pots morir de pena, amb tant de dolor a sobre, però quan el present s’uneix a la memòria dels vençuts, aquella rebel·lió construeix un futur. Però és clar que m’he fet la pregunta que vostè em fa, un se l’ha de fer.

Donaria la vida per alguna idea, avui?

Aleshores no arriscava la vida per una idea, era per un projecte vital, pels meus amics, per aquell somni. No és una qüestió d’idees, sinó d’igualtat. I de la igualtat se’n pren consciència i s’actua. Aquesta era la societat que s’estava creant.

La violència a vegades és lícita?

Aquesta pregunta és molt seriosa i delicada. Mai s’ha d’oblidar la violència de l’estat i del poder econòmic.

No se me’n vagi per les branques.

Doncs la resposta és sí. La violència és una forma de lluita molt delicada, no vull transmetre que sigui fàcil, tenir una pistola és seriós, mai vam tenir cap fetitxisme de les armes. Al meu moviment mai hi va haver lluita armada separada de la consciència de la societat. Mai hi va haver ni un atemptat ni una mort perquè sí. Si en la revolució del 18 d’Octubre de 2019 a Xile, no hi hagués hagut incendis i barricades, ningú en parlaria.

Va matar, Carmen?

No. De fet, nosaltres poques possibilitats en vam tenir.

Ho hauria fet, arribat el cas?

Per a defensar-me, sí. I no és una frase. Miguel Enríquez, el meu company, va combatre dues hores, per a defensar la seva vida. A ell el van matar, però es va defensar. I així ho ha reconegut fa poc la justícia xilena.

Quines seqüeles té d’aquells anys?

M’han deixat cicatrius que es reobren, i profunds dolors inconsolables. I cap d’aquests dolors es pot consolar si abans no es compleix la promesa de la meva generació: l’existència d’una societat democràtica, lliure i justa. Mentre no existeixi, hi haurà un desassossec.

Per això continua essent exiliada?

És que estimo el meu exili. Primer va ser terrible, però ja són quasi cinquanta anys i l’exili és com una pàtria. Ningú em pot furtar el meu exili, i encara que sembli contradictori, per mi és irrenunciable.

Dol, que els joves europeus no sàpiguen què va passar a Xile el 1973?

S’ha de transmetre la memòria dels vençuts, a l’escola, als instituts. Però depèn dels professors i de la política del poder. Però és que aquesta ignorància hi era també entre els joves de Xile, fins que van dir «prou», i quan van sortir al carrer el 18 d’Octubre, apel·laven a l’esperit dels vençuts: Allende, Enríquez, Víctor Jara... De cop la meva generació va entrar en acció.

On és l’esquerra revolucionària?

L’esquerra revolucionària està molt fragmentada. Cal tenir la lucidesa de dir «la meva visió de la història s’ha acabat». Ja no existeix la convicció que la revolució serà el que ens marcarà la vida. Ja no és una revolució demà mateix, en la que prendrem el poder... No, això ja no existeix. Tanmateix, cal unir-se per a crear una societat millor, que no és la que vivim, aquesta és un desastre.

Perdona?

No tinc ressentiment, això no, això seria quedar-me plena d’odi, i no. L’odi és molt petit, al costat del dolor que sento. Però no perdono ni a Pinochet ni als que el van dur al poder, que estan ara al poder, allà continuen. Cal apostar per la revolució. És una aposta incerta, però val més apostar que quedar-se a casa.