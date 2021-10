El Fòrum Aliança per a l’FP Dual tornarà a l'Espai Bertelsmann virtual del 19 al 22 d'octubre sota el títol "Cap a una nova FP Dual". Després que el 2020 la pandèmia impedís que tingués lloc de manera presencial, en la seva setena edició, l'esdeveniment es desenvoluparà en un format híbrid, ja que es retransmetrà virtualment, però amb públic a la sala. Coorganitzat per Fundació Bertelsmann i la Cambra de Comerç d'Espanya i cofinançat pel Fons Social Europeu, el fòrum girarà al voltant de la nova llei de Formació Professional que acaba d'aprovar el Govern en Consell de Ministres i que ara està pendent de tramitació parlamentària.

Durant quatre dies, autoritats polítiques, organismes i agents socials nacionals i internacionals debatran sobre els reptes i oportunitats que implica la normativa per a l’FP Dual i analitzaran el present i el futur d'aquest model educatiu.

El fòrum arrencarà el dimarts 19 d'octubre amb una conversa sobre l’FP Dual entre el vicepresident de la Fundació Bertelsmann, Francisco Belil; el president de la Cambra de Comerç d'Espanya, José Luis Bonet; i el president de la CEOE, Antonio Garamendi. Més tard, hi haurà una entrevista amb la secretària general de Formació Professional, Clara Sanz, per aprofundir en la nova llei. L'anàlisi de la normativa continuarà amb un debat entre representants de sindicats, patronal i associacions. La jornada acabarà amb autoritats dels governs de la Regió de Múrcia i Illes Balears, que compartiran els seus casos d'èxit en matèria d'FP Dual.

El segon dia, IKEA presentarà el seu estudi "El mesurament de l’FP Dual a l'empresa" sobre la seva experiència amb la implantació d'aquest model a Andalusia. A més, l'Aliança per a l’FP Dual exposarà les dues últimes publicacions d'un projecte que, des del 2018, dona veu als centres educatius per conèixer les particularitats de cada família professional d'FP Dual. En aquesta ocasió, s'analitzaran les dels cicles de Fabricació Mecànica, i de Transport i Manteniment de Vehicles. La resta del dia girarà al voltant de bones pràctiques en projectes de Dual de la mà de la multinacional Repsol, la pime TICandBOT i els centres Marítimo Zaporito i Escola Montserrat.

El 21 d'octubre se celebrarà el bloc internacional, que serà inaugurat amb els últims resultats de les línies de treball de Cedefop, el centre d'investigació d’FP de referència a Europa. Així mateix, representants d'entitats i aliances que es dediquen a donar a conèixer l’FP Dual i impulsar un model de qualitat a la regió debatran sobre la importància de teixir xarxes en un debat moderat per Guillem Salvans, ‘senior project manager’ de la Fundació Bertelsmann. Finalment, la directora d'Educació Superior i Ciència de l'Organització d'Estats Iberoamericans (OEI) per a l'Educació, la Ciència i la Cultura, Ana Capella, descobrirà el full de ruta que segueixen els països d'Amèrica Llatina en les seves polítiques d’FP Dual.

El fòrum conclourà el divendres 22 d'octubre amb una gran presència de joves. La jornada començarà amb la presentació d'e-Challenge, una iniciativa que busca fomentar la innovació i l'emprenedoria entre els estudiants. A més, cinc aprenents i exaprenents d’FP Dual compartiran la seva experiència com a integrants de la xarxa Som FP Dual, un projecte impulsat per la Fundació Bertelsmann amb el suport de Lidl i la Cambra de Comerç. Després, es plantejarà la importància del paper de les administracions públiques i d'organitzacions intermèdies com les patronals per impulsar l’FP Dual en els seus territoris i sectors. Per això, representants de l'Ajuntament de Sevilla i de l'Associació de Transport Internacional per Carretera compartiran les seves estratègies amb els assistents. L'última ponència de l'esdeveniment anirà a càrrec de la Fundació Bankia, que presentarà el seu Observatori de la Formació Professional.

Finalment, la directora de la Fundació Bertelsmann, Clara Bassols, s'encarregarà de plantejar les principals conclusions de les quatre jornades; seguida de María Tosca, directora d'Ocupació, Formació i Emprenedoria de la Cambra d'Espanya, que estarà al capdavant del tancament institucional del fòrum.

Informació i inscripcions: www.espaciobertelsmann.es/foroafpdual/