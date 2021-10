A més de consultor i divulgador ambiental, Toni Salamanca és expert en canvi climàtic i autor del llibre «Espais blaus de la Mediterrània», així com impulsor de l’associació Amics del Pení-Cap de Creus. I col·laborador de Diari de Girona

Que fa un expert en canvi climàtic en un poblet de l’Empordà?

Fer recerca i divulgació com feia fa uns anys a Barcelona, però amb més tranquil·litat, i per això no entenc la manca de solidaritat territorial. Pel que sembla, un entorn privilegiat ajuda a viure en una bombolla. Per cert, aquí hi ha molt independentista, que no té clara la independència energètica.

El 2010 va fer recerca a Groenlàndia.

Sona exòtic parlar del desglaç de Groenlàndia, que refreda l’Atlàntic Nord, però que la Mediterrània s'escalfi el doble de ràpid que els mars i oceans del planeta, fa que estiguem al bell mig de turbulències creixents. El Glòria 2 trucarà aviat a la porta i els responsables polítics no tindran perdó de Déu per la inacció.

Com veu ambientalment Catalunya?

Malament. Depenem del fòssil i la nuclear totalment, som dependents energèticament i pel que sembla contents! Però si aquest hivern els preus de llum, gas i carburants es disparen, caurà com una llosa el dèficit d’energies renovables que portem. Quan, a més, som un país de sol i vent, i tramuntana!! És impresentable.

Com hem arribat fins a aquí?

Hi ha una dissociació entre medi natural i medi ambient humà; entre drets de la natura, paisatge, àligues o papallones, enfront del dret humà al medi ambient i la salut ambiental. És una peculiaritat catalana. A TV3 són molt animalistes, però l'animalada ens sortirà molt cara.

Què és l’emergència climàtica?

Si fa dos anys la Generalitat l’ha declarat, el PROCICAT -que vol dir Protecció Civil de Catalunya-, l’ha de fer complir, igual que ho ha fet amb escreix amb la sanitària. El que passa és que en el fons no ens acabem de creure el que ens ve damunt. És com el Titànic, quan l'orquestra seguia tocant. L'últim ja apagarà el llum, si el pot pagar, clar.

Què haurien de fer, els polítics?

Moltes coses, però ho resumiria en una: llegir. I no el Facebook, Instagram o Twitter, que es passen el dia pendents del mòbil. Llegir informes, transposar directives i actuar ja! Haurien de llegir «L’emergència climàtica a Catalunya» de Santi Vilanova o «Economia del canvi climàtic» de Joan Vila. El meu els hi regalaré si llegeixen aquests dos (riu).

La protecció del paisatge és una nova religió?

Això sembla, però els més talibans són una minoria, la resta es disfressa de conservacionista per justificar la seva actitud NIMBY (no al costat de casa meva). Com deia l’alcaldessa de Girona fa poc, «tothom està contra el canvi climàtic, però vol aparcar el cotxe sota de casa». O com altres, que també estan a favor dels carrils-bici, però que passin lluny.

Però a veure: està a favor que es destrossi el paisatge?

Bona pregunta. Estic a favor que una de les badies més belles del món, la de Roses, no quedi tan delmada pel Glòria 2, que s’hagi de declarar zona catastròfica. Mentre a d’altres no els preocupa això, es dediquen a alarmar a la població amb els riscos de les energies renovables, quan molts d’ells no han obert boca en trenta anys contra la contaminació i el canvi climàtic.

Què pensa del projecte de parc eòlic marí al golf de Roses?

Sense entrar en com pot quedar si s’aprova, amb correccions i compensacions -què no es va fer amb les nuclears, més perilloses, que no es pugui fer amb l’eòlica?- està clar que únicament amb solar als teulats, seguirem dependents energèticament. Per tant, tots els tipus d’energia eòlica s’han de contemplar, sense oblidar la biomassa i la geotèrmica.

I del Parc Natural del Cap de Creus?

M’interessa tot el que pugui afectar els parcs naturals, com la sequera o els incendis. Però més m’interessa l’activitat humana que hi ha dins i fora els parcs, que al cap i la fi, fan possible que els parcs no siguin simples museus morts; cal més activitat agrícola, ramadera, forestal i pesquera. S’han d’humanitzar més i no dedicar-se tant a activitats lúdiques, són agraïdes, però també haurien de fer sensibilització climàtica per adults.