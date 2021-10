S’acosta Tots Sants, dia per a recordar els nostres difunts. I no només els racionals, també els irracionals. Laura Vidal ha publicat «Cuando ya no estás», on explica com superar la mort del nostre animal de companyia

És comparable la pena per una persona a la pena per un animal?

A parer meu, sí. Depenent, és clar, del grau de compromís que hi havia. El dol no és més que una pèrdua, no es pot mesurar. Cada persona és única, n’hi ha que estableixen llaços molt forts amb l’animal, per aquesta gent la pèrdua és tremenda. Per alguns, l’animal és l’única persona amb qui conviuen en el seu nucli familiar. S’ho passen malament.

L’avantatge respecte de la persona, és que el gos el pots substituir per un altre.

No és tan fàcil substituir-lo. La gent no vol un altre animal: vol el seu, que és irreemplaçable! És una mort considerada de segona, com passa amb l’avortament, que quan perds el nadó et diuen «és igual, ja en tindràs un altre». Però qui ho està passant no en vol un altre, vol el seu. I això és impossible, d’aquí el dolor.

Com s’afronta el dol per un animal, sense que els veïns se’n riguin?

Les fases que passem pel dol d’un animal són les mateixes que passem per una persona. Negació, tristesa, ràbia... És un dol poc visibilitzat. Una part de la societat no entén que es pugui patir per un animal, i les persones que ho pateixen, s’amaguen. Es combat al revés, parlant-ne i donant-li visibilitat. Hem de fer sentir a les persones que passen dol per un animal, que no estan soles.

I a qui no ho entén?

Cal només una mica d’empatia, no cal que un animal signifiqui el mateix per a mi que per vostè. En faig prou que entengui que estic patint i necessito respecte.

Potser millor tenir tortugues, que viuen dos-cents anys...

Jo tinc un lloro, viuen cap a cent anys.

Vostè també sap el que es fa.

Ja sé que l’hauré de deixar d’herència. Bé, a menys que jo visqui més que ell. Hi ha gent que davant la mort del seu animal, diu que no en tindrà cap més, perquè s’ho passa fatal. Però bé, el dol és el preu que paguem per l’amor. No pagar aquest preu, significa no conèixer aquest amor. És millor assumir que la mort forma part de la vida, que tancar-nos per no haver de passar per un comiat.

Són útils els cementiris per a animals?

Els rituals ajuden a la persona que està en dol. Hi ha tanatoris, vetlles, cementiris... coses que abans no es feien amb els animals perquè no teníem amb ells la relació que ara hi tenim. Ens ajuden a acceptar el fet. Ara mateix arriba Tots Sants.

Un bon dia per a dur flors al gatet que es va morir?

Tots Sants és un dia per honorar els éssers que han sigut importants a la nostra vida i ja no hi són. I això inclou, cada cop més, els animals. També s’ho mereixen. I a més, ajuda a la persona que està en dol.

Cerimònia laica o religiosa?

(Riu) No crec que hi hagi cerimònies religioses per a animals. Però vagi a saber. Penso més en un acte per recordar, descriure... I fer-ne partícips els nens, que vegin que la mort està lligada a la vida.

Nínxol o a sota terra?

Hi ha gent que incinera l’animal i es queda les cendres a casa. N’hi ha que em diuen que a vegades parlen amb les cendres, o que té una foto i la besa cada nit abans de dormir. Al final, tot això és ajut per a la persona.

Hi ha un cel per als animals?

No en tinc cap dubte. Al cel hi haurà més animals que persones. Ofereixen lleialtat, amor incondicional... Les persones hi estem a anys llum, d’això. El vincle d’alguna gent amb animals, és perquè no han trobat un amor així en cap persona.

Els animals petits -canari, hàmster- no fan tanta pena. La mida importa?

Simplement, s’amaga més. Conec persones que han passat dol per un conill, sembla que faci més vergonya i tot. Potser al costat se n’estan menjant un

Amb arròs. Els nostres avis no s’estaven de tantes històries, oi?

Per una banda, la nostra relació amb els animals ha evolucionat, ja no els tractem com a coses, els respectem com a éssers vius. Però la relació amb la mort ha involucionat, abans la vèiem com una cosa molt natural, se’n parlava. Ara vivim d’esquena a la mort, fem com si no existís, i això crea aquests processos tan durs.