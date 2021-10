Catalunya té una llarga tradició boletaire i en els darrers anys s’ha constatat que és una activitat que cada cop atrau més persones, que quan arriben les pluges de tardor, es preparen per sortir al bosc a collir bolets. Davant una temporada bona de bolets com la d’aquest any, els Bombers de la Generalitat veuen com augmenten els serveis per buscar boletaires perduts o accidentats a la muntanya. Enguany, els Bombers de la Generalitat quan encara som a la tardor, han efectuat una quarantena de serveis d’aquesta mena. D’aquests, la majoria s’han fet durant aquest mes d’octubre concentrats a les comarques del Berguedà i del Ripollès.

Davant d’això, els Bombers recorden que cal adoptar mesures de seguretat per sortir a bosc per evitar que la sortida a la natura acabi amb un mal tràngol. Entre les mesures que cal seguir per evitar problemes, destaca el fet de no sortir quan s’esperi mal temps i fer seguiment de la situació meteorològica, vestir de colors vius o dur una armilla reflectant, anar ben calçats i dur roba d’abric, agafar aigua i alguna cosa de menjar, informar amics o família d’on estarem i ser conscients d’allò que la nostra forma física ens permet. És molt important agafar punts de referència a l’entorn; camins, barrancs, lloc on s’ha estacionat el vehicle, etc. I cal recordar que a la tardor els dies s’escurcen i per tant cal estar pendents del rellotge perquè es fa fosc abans.

Els telèfons mòbils amb accés a internet poden ser de molta utilitat si ens allunyem del grup o hem perdut de vista els punts de referència. Per això, és important no sortir de casa sense el telèfon perquè resultarà de gran utilitat per donar informació als Bombers per facilitar la recerca. Cal que ens assegurem que tingui bateria i que sabrem compartir la nostra ubicació en cas de necessitat. A més, cal tenir molt present que podem contactar amb el telèfon únic d’emergències, el 112, encara que no disposem de cobertura. Si la trucada es fa a través de l'aplicació gratuïta My112, permet geolocalitzar-la facilitant les tasques de recerca dels Bombers de la Generalitat.

Els Agents Rurals recorden que cal tenir cura de l’entorn

Per la seva banda, el Cos d’Agents Rurals també fa una crida als aficionats a collir bolets a tenir en compte les principals recomanacions i prohibicions a l’hora de sortir a bosc.

Una de les més destacades que és que, per evitar intoxicacions, cal collir només les espècies que es coneguin molt bé ja que n’hi ha de molt tòxiques que es poden confondre fàcilment amb els bolets comestibles i poden arribar a ser mortals. És el cas, per exemple, del rovelló (comestible) i la lletraga (tòxic) o dins de les Amanites, l’ou de reig (comestible) i l’amanita fal·loides (letal) que acostumen a sortir al mateix lloc.

La policia mediambiental recorda també als boletaires que amb l’objectiu de no malmetre l’entorn, cal collir els bolets amb cura i no fer malbé el substrat amb rasclet. També aconsella dur els bolets que s’hagin collit en un cistell airejat per tal d’afavorir la dispersió d'espores i, per tant, que surtin nous bolets.

Els Agents Rurals avisen que no es pot aparcar en camps, prats i entrades de camins. I fan incidència especialment en el fet que cal no obstaculitzar el pas de vehicles d’emergències ni de tractors de veïns de la zona.

També alerten que en un entorn natural hi conviuen fauna domèstica i salvatge i que cal respectar els ramats, mantenir-hi una distància de seguretat i evitar espantar-los o fer sorolls innecessaris.

Finalment recorden que sempre que sortim a la natura, cal deixar el bosc net i endur-se qualsevol deixalla que s’hagi pogut generar.

Consells de seguretat per a boletaires

No sortir quan s’esperi mal temps i fer seguiment de la situació meteorològica

Vestir de colors vius o dur una armilla reflectant

Anar ben calçats i dur roba d’abric

Emportar-nos aigua i alguna cosa de menjar

Informar amics o família del lloc on ens estarem

Ser conscients de la nostra forma física

Malgrat ser una activitat que concentra la mirada a terra, és molt important agafar punts de referència a l’entorn; camins, barrancs, lloc on s’ha estacionat el vehicle, etc.

Recordar que a la tardor els dies s’escurcen i es fa fosc abans. Així que cal estar pendents del rellotge.

Consells en la recol·lecció